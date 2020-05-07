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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:53
https://ria.ru/20200507/1571103646.html
Путин отметил необходимость слаженной работы транспортных компаний
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569974514_0:111:2993:1795_1036x0_80_0_0_24f91052d0ccd1704fe0bef1813b824b.jpg
РИА Новости

Путин отметил необходимость слаженной работы транспортных компаний

14:53 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. От слаженной работы транспортных и логистических компаний будет зависеть скорейшее восстановление нормальной жизни после коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он подчеркнул, что транспортный потенциал обязательно будет востребован по мере выхода экономики на траекторию роста. Это произойдет, когда начнёт восстанавливаться спрос на поездки и перевозку грузов.
"От слаженной работы транспортных, логистических компаний будет во многом зависеть быстрая нормализация экономической, деловой жизни", - сказал Путин на совещании по вопросам развития транспорта, стенограмма которого размещена на сайте Кремля.
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