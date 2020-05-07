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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:52
https://ria.ru/20200507/1571103535.html
В Британии оценили смертность от COVID-19 среди этнических групп
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1036x0_80_0_0_335fe6a3c93b8d2ad65b0460a979cbfd.jpg
РИА Новости

В Британии оценили смертность от COVID-19 среди этнических групп

14:52 07.05.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 7 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Для темнокожих людей вероятность умереть от коронавируса более чем в 4 раза выше, чем у белых, говорится в докладе Управления национальной статистики Великобритании.
Ранее этот вопрос поднимался правительственными экспертами, предполагавшими, что показатель смертности при заражении COVID-19 у различных этнических групп может различаться. Правительство поручило ученым и медикам провести соответствующие исследования.
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"У чернокожих мужчин в 4,2 раза больше шансов умереть из-за COVID-19, у чернокожих женщин - в 4,3 раза больше, чем у белых мужчин и женщин. Люди бангладешской, пакистанской, индийской этнической принадлежности, а также смешанного этнического происхождения обладают статистически повышенным риском смерти из-за COVID-19", - говорится в документе.
После учета возраста, социально-демографических характеристик, данных о состоянии здоровья и инвалидности, статистики определили, что для относительно здоровых и молодых темнокожих мужчин и женщин риск умереть от последствий заражения коронавирусом выше в 1,9 раза, чем у у белого населения. При исключении тех же "усугубляющих" факторов у мужчин бангладешской и пакистанской этнической принадлежности риск смерти выше в 1,8 раз, а у женщин - в 1,6 раза, чем у белых.
"Данные показывают, что различия по смертности от COVID-19 между этническими группами отчасти являются результатом социально-экономического неблагополучия, однако оставшуюся разницу пока объяснить нельзя", - говорится в докладе.
Доклад составлен на основе данных о смертях в Англии и Уэльсе в период со 2 марта по 10 апреля 2020 года.
Накануне число жертв COVID-19 в Британии превысило 30 тысяч, выявлено 200 тысяч зараженных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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