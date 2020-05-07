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2020-05-07T15:29
https://ria.ru/20200507/1571103496.html
Минтранс согласовал с Минфином выделение 10,1 млрд рублей для аэропортов
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РИА Новости

Минтранс согласовал с Минфином выделение 10,1 млрд рублей для аэропортов

14:52 07.05.2020 (обновлено: 15:29 07.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр транспорта России Евгений Дитрих
Министр транспорта России Евгений Дитрих
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Министр транспорта России Евгений Дитрих. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Минтранс предварительно согласовал с Минфином выделение 10,1 миллиарда рублей для помощи аэропортам в текущих условиях пандемии коронавируса на период до июля, но после им, а также авиакомпаниям может понадобиться еще 30 миллиардов рублей, сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина глава Минтранса Евгений Дитрих.
"Остались за рамками нашей поддержки аэропорты. У некоторых по фонду оплаты труда, по аренде, по текущим выплатам та же проблема, что и у авиаторов в связи с серьезным падением пассажиропотока. Мы проработали с Минфином, и предварительно согласована сумма в размере 10,1 миллиарда рублей так же, как и у авиакомпаний, на срок до июля месяца. Прошу вас поддержать выделение этой суммы как неотложной меры для поддержки аэропортов", - сказал Дитрих.
"После июля на цели поддержки авиакомпаний и аэропортов может понадобиться еще около 30 миллиардов рублей, но мы договорились, что к этому вопросу мы вернемся после рассмотрения динамики работы отрасли в мае и июне месяце с учетом возможностей федерального бюджета", - добавил он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕвгений ДитрихМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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