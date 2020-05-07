Минтранс согласовал с Минфином выделение 10,1 млрд рублей для аэропортов

"Остались за рамками нашей поддержки аэропорты. У некоторых по фонду оплаты труда, по аренде, по текущим выплатам та же проблема, что и у авиаторов в связи с серьезным падением пассажиропотока. Мы проработали с Минфином, и предварительно согласована сумма в размере 10,1 миллиарда рублей так же, как и у авиакомпаний, на срок до июля месяца. Прошу вас поддержать выделение этой суммы как неотложной меры для поддержки аэропортов", - сказал Дитрих.