В Госдуме прокомментировали моделирование в США взрыва над Москвой

Ранее американское издание We Are The Mighty спрогнозировало, к чему привел бы взрыв термоядерной бомбы в десять тысяч мегатонн над Москвой. Моделирование провели в симуляторе NukeMap, который позволяет оценить последствия применения бомбы максимальной мощностью в сто мегатонн. В таком случае взрыв над Москвой привел бы к выпадению ядерных осадков вплоть до северной части Коми - на расстоянии порядка полутора тысяч километров.