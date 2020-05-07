В Госдуме прокомментировали моделирование в США взрыва над Москвой

"США, вместо того, чтобы заниматься рухнувшей экономикой, вздумали запугать Россию, обнажив скрывающееся под маской лицо агрессора. Моделирование взрыва над Москвой - это проявление агрессии, и в США должны запомнить раз и навсегда, что с Россией лучше таким образом не шутить", - сказал РИА Новости Шеремет.