В Госдуме прокомментировали моделирование в США взрыва над Москвой

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал смоделированный в США взрыв термоядерной бомбы над Москвой агрессией и призвал впредь не шутить подобным образом с Россией.
Ранее американское издание We Are The Mighty спрогнозировало, к чему привел бы взрыв термоядерной бомбы в десять тысяч мегатонн над Москвой. Моделирование провели в симуляторе NukeMap, который позволяет оценить последствия применения бомбы максимальной мощностью в сто мегатонн. В таком случае взрыв над Москвой привел бы к выпадению ядерных осадков вплоть до северной части Коми - на расстоянии порядка полутора тысяч километров.
"США, вместо того, чтобы заниматься рухнувшей экономикой, вздумали запугать Россию, обнажив скрывающееся под маской лицо агрессора. Моделирование взрыва над Москвой - это проявление агрессии, и в США должны запомнить раз и навсегда, что с Россией лучше таким образом не шутить", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, американцы должны помнить, что Россия - высокотехнологическая и суверенная держава с великой историей и военным потенциалом.
"В случае реальной угрозы территориальной целостности нашей страны, жизни и здоровью наших граждан, противник не успеет даже помолиться, как будет мгновенно уничтожен", - подчеркнул депутат.
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