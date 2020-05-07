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2020-05-07T14:51
https://ria.ru/20200507/1571103416.html
В Госдуме прокомментировали моделирование в США взрыва над Москвой
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали моделирование в США взрыва над Москвой

14:51 07.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал смоделированный в США взрыв термоядерной бомбы над Москвой агрессией и призвал впредь не шутить подобным образом с Россией.
Ранее американское издание We Are The Mighty спрогнозировало, к чему привел бы взрыв термоядерной бомбы в десять тысяч мегатонн над Москвой. Моделирование провели в симуляторе NukeMap, который позволяет оценить последствия применения бомбы максимальной мощностью в сто мегатонн. В таком случае взрыв над Москвой привел бы к выпадению ядерных осадков вплоть до северной части Коми - на расстоянии порядка полутора тысяч километров.
Ядерный взрыв
Вчера, 11:32Сказано в эфире
"Язык вражды". Зачем в США смоделировали термоядерный удар по Москве Американское издание порассуждало на тему, какие разрушения могли бы произойти при сбрасывании термоядерной бомбы на Москву. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию.
"США, вместо того, чтобы заниматься рухнувшей экономикой, вздумали запугать Россию, обнажив скрывающееся под маской лицо агрессора. Моделирование взрыва над Москвой - это проявление агрессии, и в США должны запомнить раз и навсегда, что с Россией лучше таким образом не шутить", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, американцы должны помнить, что Россия - высокотехнологическая и суверенная держава с великой историей и военным потенциалом.
"В случае реальной угрозы территориальной целостности нашей страны, жизни и здоровью наших граждан, противник не успеет даже помолиться, как будет мгновенно уничтожен", - подчеркнул депутат.
Ядерный взрыв
1 марта, 03:09
Ученый рассказал о последствиях ядерного удара для США
2691735621
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Михаил ШереметГосдума РФСШАВ мире
Популярные комментарии
Поэтому сомнений быть не может: когда решит всесильный Вашингтон Мою Россию разом уничтожить - то в тот же час найдёт погибель он. Ответно-встречный ядерно-ракетный из шахт, из субмарин и из лесов к ним прилетит Армагеддон планетный - сгорят США за несколько часов!
7 мая, 15:16
Руслан Тлеуж
8100107
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