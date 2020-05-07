Эксперт сравнил заболеваемость коронавирусом в России и США

Согласно данным Университета Хопкинса и оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом на 7 мая, Россия вышла на пятое место по количеству выявленных случаев коронавируса в мире, достигнув показателя в 177 160 заболевших. В США за все время выявлено более 1,2 миллиона случаев.

"Выход России на пятое место по заболеваемости коронавирусом, учитывая темпы прироста заболеваемости и наращивание объемов тестирования, выглядит достаточно ожидаемо. Более адекватную картину ситуации дают скорее цифры заболеваемости на 1 миллион населения- согласно им, в России данный показатель составляет 1214, что в 2 раза меньше, чем, например, в США, где эта цифра равна 3816. Это дает надежду, что ситуация остается под контролем с точки зрения стабильности медицинской системы", - сказала она.