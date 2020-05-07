Эксперт сравнил заболеваемость коронавирусом в России и США

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом на 1 миллион населения в России в 2 раза ниже, чем в США, заявила РИА Новости доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина.
Согласно данным Университета Хопкинса и оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом на 7 мая, Россия вышла на пятое место по количеству выявленных случаев коронавируса в мире, достигнув показателя в 177 160 заболевших. В США за все время выявлено более 1,2 миллиона случаев.
"Выход России на пятое место по заболеваемости коронавирусом, учитывая темпы прироста заболеваемости и наращивание объемов тестирования, выглядит достаточно ожидаемо. Более адекватную картину ситуации дают скорее цифры заболеваемости на 1 миллион населения- согласно им, в России данный показатель составляет 1214, что в 2 раза меньше, чем, например, в США, где эта цифра равна 3816. Это дает надежду, что ситуация остается под контролем с точки зрения стабильности медицинской системы", - сказала она.
Бабкина также отметила, что прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации давать трудно, но выразила уверенность, что Москва выйдет на плато раньше, чем регионы.
"Вышли ли Россия на плато или нет, покажет ближайшее время. Несмотря на то, что прирост заболевших стабилен, недавно мы наблюдали скачкообразное повышение количества больных при такой же кажущейся стабильности, поэтому прогнозы здесь давать трудно. Как уже неоднократно отмечалось раннее многими экспертами, регионы на плато выйдут позже, чем столичный регион", - подытожила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.