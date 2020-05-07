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2020-05-07T14:49
https://ria.ru/20200507/1571103203.html
Суд оставил под арестом руководителя карельского "Мемориала" Дмитриева
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РИА Новости

Суд оставил под арестом руководителя карельского "Мемориала" Дмитриева

14:48 07.05.2020 (обновлено: 14:49 07.05.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Mediafond / Руководитель карельского отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриев
Руководитель карельского отделения общества Мемориал Юрий Дмитриев
CC BY-SA 4.0 / Mediafond /
Руководитель карельского отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Верховный суд Карелии оставил без изменений меру пресечения для главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии и сексуальном насилии над приемной дочерью, сообщили в пресс-службе суда.
"Апелляционным постановлением постановление Петрозаводского городского суда от 23 марта 2020 года о продлении срока содержания под стражей подсудимого Дмитриева Ю.А. оставлено без изменения", - говорится в релизе.
Петрозаводский горсуд продлил арест Дмитриева до 25 июня. Заседание по делу было назначено на 14 апреля, но в связи с мерами по недопущению распространения коронавируса перенесено. Процесс идёт в закрытом режиме с осени 2018 года.
Петрозаводский горсуд 5 апреля 2018 года оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия, приговорив по этой статье к ограничению свободы на 2,5 года. Но 14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на пересмотр.
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Летом того же года правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело, на этот раз – по обвинению Дмитриева в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. По версии следствия, подсудимый совершал данные преступления с 2012 по 2016 годы. Правозащитник был арестован.
Оба уголовных дела объединены в одно производство. В итоге Дмитриев обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери; изготовлении порнографических материалов с участием приемной дочери; незаконном хранении основной части одноствольного охотничьего ружья. Своей вины ни по одному из пунктов он не признает.
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