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РВК планирует ввести в школах курс по технопредпринимательству
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РИА Новости

РВК планирует ввести в школах курс по технопредпринимательству

14:47 07.05.2020
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© Фото : Jordan Encarnacao / UnsplashБизнес-школа
Бизнес-школа
© Фото : Jordan Encarnacao / Unsplash
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) планирует ввести в российских школах с осени 2020 года курс по технологическому предпринимательству, соответствующее письмо с предложением компания направила в Минпросвещения РФ, говорится в сообщении РВК.
"РВК направила в Минпросвещения РФ предложения по внедрению в образовательный процесс программ предпринимательской направленности для детей во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Предложения основаны на опыте РВК по внедрению специализированного курса по технологическому предпринимательству в университетах – с 2018 года обучение по курсу, который был разработан РВК совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова и НИУ ИТМО, прошли свыше 16 тысяч студентов в более 50 вузах по всей России", - говорится в документе. Письмо было отправлено 30 апреля.
Пилотные программы по технологическому предпринимательству предлагается сфокусировать на учащихся 10 и 11 классов, отдельно планируется разработать программы по "предпринимательской грамотности" для учащихся седьмых-девятых классов. "Предварительную разработку учебно-методических материалов планируется завершить к августу. Особое внимание будет уделено возможностям использования дистанционных форматов образования, в том числе интеграции существующих онлайн-ресурсов по обучению предпринимательству", - говорится в сообщении.
Для учителей школ планируется проводить обучающие мероприятия, которые позволят им получить навыки преподавания основ технологического предпринимательства. План также предусматривает разработку отдельного курса "Обучение технологическому предпринимательству" для студентов старших курсов педагогических вузов. К разработке и реализации программы РВК планирует привлечь вузы-партнеры, которые уже сегодня в инициативном порядке реализуют программы обучения школьников технологическому предпринимательству: МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, НИУ ИТМО, ДВФУ, Томский политехнический университет, Иркутский национальный исследовательский технический университет и другие.
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"Конечно, мы не ждем, что школьники по окончании таких курсов сразу станут успешными стартаперами. Но они с большим интересом будут вовлекаться в предпринимательские проекты на следующей стадии своего образования – в университетах. Поэтому для разработки школьных курсов по предпринимательству мы предлагаем объединить экспертизу и ресурсы нескольких вузов-партнеров РВК, которые уже на протяжении нескольких лет успешно реализуют схожие программы для будущих абитуриентов", – прокомментировал заместитель генерального директора, директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов.
В середине апреля президент России Владимир Путин поручил Министерству просвещения до 1 сентября представить предложения по внедрению в образовательный процесс дополнительных общеобразовательных программ предпринимательской направленности для детей.
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Российская венчурная компанияОбразование - Общество
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