Нефти предсказали рост до 100 долларов за баррель

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Стоимость нефти вырастет до 100 долларов за баррель в течение полутора лет, заявил в интервью Стоимость нефти вырастет до 100 долларов за баррель в течение полутора лет, заявил в интервью CNBC глава холдинга Orascom Telecom Media and Technology, египетский миллиардер Нагиб Савирис.

"Я действительно верю, что через 18 месяцев нефть достигнет 100 долларов", — сказал он.

Савирис предположил, что Москва и Эр-Рияд знали о грядущем падении цены на черное золото, но усугубили ситуацию, чтобы "убить конкурента", а затем дождаться роста до 50 или 60 долларов за баррель.

"Полагаю, это было просчитано", — сказал он.

В начале марта нефтяные котировки резко обрушились на фоне значительного сокращения спроса из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+.

На этом фоне страны ОПЕК+ заключили новую сделку, договорившись уменьшить добычу в мае и июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона.