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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-07T15:54
https://ria.ru/20200507/1571103053.html
Нефти предсказали рост до 100 долларов за баррель
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570817791_0:256:3072:1984_1036x0_80_0_0_d96bd1f3c52d2e20cd70fe0eac522643.jpg
РИА Новости

Нефти предсказали рост до 100 долларов за баррель

14:46 07.05.2020 (обновлено: 15:54 07.05.2020)
14707
© REUTERS / Nick OxfordДобыча нефти в Техасе, США
Добыча нефти в Техасе, США
© REUTERS / Nick Oxford
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Стоимость нефти вырастет до 100 долларов за баррель в течение полутора лет, заявил в интервью CNBC глава холдинга Orascom Telecom Media and Technology, египетский миллиардер Нагиб Савирис.
"Я действительно верю, что через 18 месяцев нефть достигнет 100 долларов", — сказал он.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
6 мая, 01:07Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Силуанов заявил, что Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов
По его мнению, Россия и Саудовская Аравия затеяли ценовую войну, чтобы вытеснить с рынка американские сланцевые компании.
Савирис предположил, что Москва и Эр-Рияд знали о грядущем падении цены на черное золото, но усугубили ситуацию, чтобы "убить конкурента", а затем дождаться роста до 50 или 60 долларов за баррель.
"Полагаю, это было просчитано", — сказал он.
В начале марта нефтяные котировки резко обрушились на фоне значительного сокращения спроса из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+.
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6 мая, 00:55Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля
На этом фоне страны ОПЕК+ заключили новую сделку, договорившись уменьшить добычу в мае и июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона.
Соглашение вступило в силу 1 мая, но, по данным Международного энергетического агентства, оно не сможет компенсировать падение спроса, которое в этом году станет рекордным.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьНагиб СавирисСаудовская АравияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Правительство молится на то что цены на нефть отскочат, вот это сверх держава, величие так и прёт - моё почтение.
7 мая, 17:14
Proxy Boost
25414122
До 1000, он хотел сказать до 1000 долларов!
7 мая, 15:31
Георгий Свистоплясов
5160018
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