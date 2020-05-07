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2020-05-07T15:08
https://ria.ru/20200507/1571102686.html
Путин призвал сохранить инвестиционный потенциал транспортного комплекса
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РИА Новости

Путин призвал сохранить инвестиционный потенциал транспортного комплекса

14:42 07.05.2020 (обновлено: 15:08 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в России
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в России
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на фоне коронавируса отметил необходимость максимального сохранения инвестиционного потенциала транспортного комплекса, продолжения развития инфраструктуры.
"Нужно максимально сохранить инвестиционные программы транспортного комплекса, развитие инфраструктуры, чтобы сберечь производственные связи, рабочие места специалистов, доходы граждан как в самой отрасли, так и в смежных секторах, имея в виду крупные долгосрочные заказы для нашей промышленности, для железнодорожного машиностроения, автомобильных заводов и верфей и, конечно, для строительных компаний, индустрии стройматериалов ", - сказал Путин на совещании по вопросам развития транспорта.
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