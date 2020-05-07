Путин призвал сохранить инвестиционный потенциал транспортного комплекса

"Нужно максимально сохранить инвестиционные программы транспортного комплекса, развитие инфраструктуры, чтобы сберечь производственные связи, рабочие места специалистов, доходы граждан как в самой отрасли, так и в смежных секторах, имея в виду крупные долгосрочные заказы для нашей промышленности, для железнодорожного машиностроения, автомобильных заводов и верфей и, конечно, для строительных компаний, индустрии стройматериалов ", - сказал Путин на совещании по вопросам развития транспорта.