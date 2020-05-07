Путин: после эпидемии потребуется анализ санитарных мер во всех отраслях

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости/Прайм. После спада эпидемии коронавируса потребуется серьезный анализ санитарных и профилактических мер во всех отраслях, в том числе на транспорте, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития транспорта.

При этом нельзя перегибать палку, чтобы не задавить бизнес избыточными, а порой бессмысленными требованиями, подчеркнул он.

По словам Путина, транспортный потенциал обязательно будет востребован по мере выхода экономики на траекторию роста, и от слаженной работы транспортных, логистических компаний будет во многом зависеть быстрая нормализация экономической жизни.

"В этой связи хотел бы отметить следующее. Очевидно, что после спада эпидемии с учетом наработанного опыта потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе, а может быть, и прежде всего, на транспорте", - сказал президент.

"Обращаю внимание коллег из федеральных ведомств. Здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями. Важно, чтобы они были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан. Это всегда должно быть у нас на первом плане", - добавил Путин.