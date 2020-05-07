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2020-05-07T14:59
https://ria.ru/20200507/1571102610.html
Путин: после эпидемии потребуется анализ санитарных мер во всех отраслях
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РИА Новости

Путин: после эпидемии потребуется анализ санитарных мер во всех отраслях

14:41 07.05.2020 (обновлено: 14:59 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости/Прайм. После спада эпидемии коронавируса потребуется серьезный анализ санитарных и профилактических мер во всех отраслях, в том числе на транспорте, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития транспорта.
При этом нельзя перегибать палку, чтобы не задавить бизнес избыточными, а порой бессмысленными требованиями, подчеркнул он.
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По словам Путина, транспортный потенциал обязательно будет востребован по мере выхода экономики на траекторию роста, и от слаженной работы транспортных, логистических компаний будет во многом зависеть быстрая нормализация экономической жизни.
"В этой связи хотел бы отметить следующее. Очевидно, что после спада эпидемии с учетом наработанного опыта потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе, а может быть, и прежде всего, на транспорте", - сказал президент.
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"Обращаю внимание коллег из федеральных ведомств. Здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями. Важно, чтобы они были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан. Это всегда должно быть у нас на первом плане", - добавил Путин.
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