Умер архимандрит Амвросий, у которого подозревали COVID-19

"Несколько дней он находился в больнице с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус . Сегодня утром батюшку причастили и увезли в реанимацию, через два часа батюшка скончался", — говорится в сообщении.

В 1976 году был переведен в Почаевскую лавру, где был возведен в сан игумена. В 1983 году был принят в Ивановскую епархию, а весной 1990-го назначен настоятелем Введенского храма в Иваново.