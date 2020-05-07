Умер архимандрит Амвросий, у которого подозревали COVID-19

"Несколько дней он находился в больнице с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. Сегодня утром батюшку причастили и увезли в реанимацию, через два часа батюшка скончался", — говорится в сообщении.
Архимандриту Амвросию (в миру — Александру Игнатьевичу Юрасову) был 81 год.
Он родился в 1938 году в селе Огни Алтайского края. В 1965 году поступил в Московскую духовную семинарию, в 1970 году — в Московскую духовную академию. Принял монашеский постриг в Троице-Сергиевой лавре 6 декабря 1968 года, позже был рукоположен во иеромонаха.
В 1976 году был переведен в Почаевскую лавру, где был возведен в сан игумена. В 1983 году был принят в Ивановскую епархию, а весной 1990-го назначен настоятелем Введенского храма в Иваново.
По последним данным, в России выявили более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1625 человек скончались, почти 24 тысячи выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.