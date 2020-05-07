Путин заявил, что нельзя перегибать палку с профилактическими мерами

"В этой связи хотел бы отметить следующее. Очевидно, что после спада эпидемии с учетом наработанного опыта потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе, а может быть, и прежде всего, на транспорте", - сказал президент.