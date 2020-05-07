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2020-05-07T15:28
https://ria.ru/20200507/1571102497.html
Путин заявил, что нельзя перегибать палку с профилактическими мерами
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РИА Новости

Путин заявил, что нельзя перегибать палку с профилактическими мерами

14:39 07.05.2020 (обновлено: 15:28 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. После спада эпидемии коронавируса потребуется серьезный анализ санитарных и профилактических мер во всех отраслях, в том числе на транспорте, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития транспорта.
При этом нельзя перегибать палку, чтобы не задавить бизнес избыточными, а порой бессмысленными требованиями, подчеркнул он.
По словам Путина, транспортный потенциал обязательно будет востребован по мере выхода экономики на траекторию роста, и от слаженной работы транспортных, логистических компаний будет во многом зависеть быстрая нормализация экономической жизни.
"В этой связи хотел бы отметить следующее. Очевидно, что после спада эпидемии с учетом наработанного опыта потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе, а может быть, и прежде всего, на транспорте", - сказал президент.
"Обращаю внимание коллег из федеральных ведомств. Здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями. Важно, чтобы они были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан. Это всегда должно быть у нас на первом плане", - добавил Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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