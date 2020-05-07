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2020-05-07T14:39
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Киевский суд перенес заседание по избранию меры пресечения Януковичу
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РИА Новости

Киевский суд перенес заседание по избранию меры пресечения Януковичу

14:39 07.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 7 мая - РИА Новости. Печерский районный суд Киева перенес на 12 мая заседание, на котором состоится рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о гибели людей на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве, заявил в четверг РИА Новости его адвокат Александр Горошинский.
Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко. В 2018 году Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о событиях на майдане Незалежности в 2014 году.
Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве. 2 марта 2018
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"Заседание перенесено на 12.00 (совпадает с мск) 12 мая", - заявил Горошинский. По его словам, суд принял такое решение по ходатайству прокуроров, которые просили о переносе заседания в связи с необходимостью организации онлайн-трансляции.
Печерский районный суд Киева в понедельник арестовал на два месяца Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об "узурпации власти". После "оранжевой революции" в 2004 году на Украине была введена парламентско-президентская форма правления, однако через шесть лет Янукович через КС, вынесший решение о возвращении к редакции конституции 1996 года, добился ее отмены, восстановив таким образом президентскую республику. Позже его обвинили в узурпации власти. Было заведено соответствующее уголовное дело, фигурантами которого значились сам Янукович, ряд высокопоставленных чиновников, а также судьи Конституционного суда.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.
Виктор Янукович
5 мая, 16:15
На Украине рассказали о процедуре экстрадиции Януковича
020011
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