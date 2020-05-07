Киевский суд перенес заседание по избранию меры пресечения Януковичу

КИЕВ, 7 мая - РИА Новости. Печерский районный суд Печерский районный суд Киева перенес на 12 мая заседание, на котором состоится рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о гибели людей на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве, заявил в четверг РИА Новости его адвокат Александр Горошинский.

Ранее Юрий Луценко , занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко . В 2018 году Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о событиях на майдане Незалежности в 2014 году.

"Заседание перенесено на 12.00 (совпадает с мск) 12 мая", - заявил Горошинский. По его словам, суд принял такое решение по ходатайству прокуроров, которые просили о переносе заседания в связи с необходимостью организации онлайн-трансляции.

Печерский районный суд Киева в понедельник арестовал на два месяца Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об "узурпации власти". После "оранжевой революции" в 2004 году на Украине была введена парламентско-президентская форма правления, однако через шесть лет Янукович через КС, вынесший решение о возвращении к редакции конституции 1996 года, добился ее отмены, восстановив таким образом президентскую республику. Позже его обвинили в узурпации власти. Было заведено соответствующее уголовное дело, фигурантами которого значились сам Янукович, ряд высокопоставленных чиновников, а также судьи Конституционного суда.