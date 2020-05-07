Путин призвал ускорить принятие решений по перевалке российских грузов

"Как уже сказал, загрузка отечественной транспортной сети снизилась. В этой связи нужно вернуться к вопросу о приоритетной перевалке отечественных грузов именно в российских морских портах", - заявил Путин на совещании по вопросам развития транспорта, стенограмма которого приводится на сайте Кремля.

Он также отметил, что российские портовые мощности вполне конкурентоспособны по сравнению с зарубежными. По его словам, сейчас есть реальная возможность ускорить маневр грузовыми потоками в пользу собственных портов, но сделать это так, чтобы было выгодно и транспортному бизнесу, и компаниям-производителям, экспортерам.