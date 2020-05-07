Путин призвал ускорить принятие решений по перевалке российских грузов

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Нужно ускорить принятие решений по росту перевалки отечественных грузов в российских портах, считает президент РФ Владимир Путин.
"Как уже сказал, загрузка отечественной транспортной сети снизилась. В этой связи нужно вернуться к вопросу о приоритетной перевалке отечественных грузов именно в российских морских портах", - заявил Путин на совещании по вопросам развития транспорта, стенограмма которого приводится на сайте Кремля.
Он также отметил, что российские портовые мощности вполне конкурентоспособны по сравнению с зарубежными. По его словам, сейчас есть реальная возможность ускорить маневр грузовыми потоками в пользу собственных портов, но сделать это так, чтобы было выгодно и транспортному бизнесу, и компаниям-производителям, экспортерам.
"В этой связи напомню, что давал поручение по созданию особой экономической зоны на Каспии, что предполагает и создание современного транспортного узла. Прошу сегодня доложить, что уже сделано по этому направлению", - добавил Путин.