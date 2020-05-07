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2020-05-07T14:52
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Путин призвал ускорить принятие решений по перевалке российских грузов
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РИА Новости

Путин призвал ускорить принятие решений по перевалке российских грузов

14:52 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Нужно ускорить принятие решений по росту перевалки отечественных грузов в российских портах, считает президент РФ Владимир Путин.
"Как уже сказал, загрузка отечественной транспортной сети снизилась. В этой связи нужно вернуться к вопросу о приоритетной перевалке отечественных грузов именно в российских морских портах", - заявил Путин на совещании по вопросам развития транспорта, стенограмма которого приводится на сайте Кремля.
Он также отметил, что российские портовые мощности вполне конкурентоспособны по сравнению с зарубежными. По его словам, сейчас есть реальная возможность ускорить маневр грузовыми потоками в пользу собственных портов, но сделать это так, чтобы было выгодно и транспортному бизнесу, и компаниям-производителям, экспортерам.
"В этой связи напомню, что давал поручение по созданию особой экономической зоны на Каспии, что предполагает и создание современного транспортного узла. Прошу сегодня доложить, что уже сделано по этому направлению", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в России
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