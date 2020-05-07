Путин: международный туризм в условиях коронавируса фактически остановлен

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Международный туризм в условиях коронавируса фактически остановлен, и для его возвращения на прежний уровень потребуется время, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Общая, сквозная проблема для пассажирского транспорта – сокращение туристических потоков. Сегодня международный туризм фактически остановлен. Чтобы он вернулся на прежний уровень, потребуется время".
Президент призвал "использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание качественных, доступных услуг нашим гражданам, которые после снятия ограничений, безусловно, запланируют поездки по стране".
Путин предложил участникам совещания поделиться своими соображениями на этот счёт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.