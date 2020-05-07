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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:32
https://ria.ru/20200507/1571102194.html
Путин: международный туризм в условиях коронавируса фактически остановлен
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391926_0:231:3017:1928_1036x0_80_0_0_cf0a9012882361c1a44952c3a32a3a14.jpg
РИА Новости

Путин: международный туризм в условиях коронавируса фактически остановлен

14:37 07.05.2020 (обновлено: 15:32 07.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники Роспотребназора встречают пассажиров самолета
Сотрудники Роспотребназора встречают пассажиров самолета
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудники Роспотребназора встречают пассажиров самолета. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Международный туризм в условиях коронавируса фактически остановлен, и для его возвращения на прежний уровень потребуется время, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Общая, сквозная проблема для пассажирского транспорта – сокращение туристических потоков. Сегодня международный туризм фактически остановлен. Чтобы он вернулся на прежний уровень, потребуется время".

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Владимир Путин
Президент призвал "использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание качественных, доступных услуг нашим гражданам, которые после снятия ограничений, безусловно, запланируют поездки по стране".
Путин предложил участникам совещания поделиться своими соображениями на этот счёт.
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