Путин поручил регионам проработать поддержку автобусного транспорта

"В каждом регионе есть компании, которые выполняют задачи важные, системные для конкретной территории, главным образом речь идет об автобусных и речных перевозках, пригородном железнодорожном сообщении. В этой связи прошу руководителей субъектов федерации предусмотреть свои механизмы поддержки таких предприятий", - сказал Путин на совещании по вопросам развития транспорта.