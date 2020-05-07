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2020-05-07T14:48
https://ria.ru/20200507/1571102169.html
Путин поручил регионам проработать поддержку автобусного транспорта
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570748523_0:268:3072:1996_1036x0_80_0_0_fe6954c4019058c0427e71c05f2d071a.jpg
РИА Новости

Путин поручил регионам проработать поддержку автобусного транспорта

14:37 07.05.2020 (обновлено: 14:48 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание вопросам развития топливно-энергетического комплекса
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание вопросам развития топливно-энергетического комплекса
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил руководителям регионов решить вопрос о поддержке автобусного и речного, пригородного транспорта.
"В каждом регионе есть компании, которые выполняют задачи важные, системные для конкретной территории, главным образом речь идет об автобусных и речных перевозках, пригородном железнодорожном сообщении. В этой связи прошу руководителей субъектов федерации предусмотреть свои механизмы поддержки таких предприятий", - сказал Путин на совещании по вопросам развития транспорта.
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