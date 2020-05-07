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2020-05-07T14:45
https://ria.ru/20200507/1571101960.html
Путин призвал поддержать работников транспортной сферы
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РИА Новости

Путин призвал поддержать работников транспортной сферы

14:35 07.05.2020 (обновлено: 14:45 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержать людей, работающих в сфере транспорта, и обеспечить устойчивую работу транспортного комплекса в России.
"Важно поддержать людей, занятых в сфере перевозок, обеспечить общую устойчивость транспортного комплекса России", - сказал Путин на совещании по ситуации в транспортной сфере.
Он подчеркнул, что у компаний этой сферы должны быть средства на выплату зарплат, обслуживание парка и инфраструктуры, выполнение своих финансовых обязательств.
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