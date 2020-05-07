Путин призвал поддержать работников транспортной сферы

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержать людей, работающих в сфере транспорта, и обеспечить устойчивую работу транспортного комплекса в России.

"Важно поддержать людей, занятых в сфере перевозок, обеспечить общую устойчивость транспортного комплекса России", - сказал Путин на совещании по ситуации в транспортной сфере.

Он подчеркнул, что у компаний этой сферы должны быть средства на выплату зарплат, обслуживание парка и инфраструктуры, выполнение своих финансовых обязательств.