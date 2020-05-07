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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:52
https://ria.ru/20200507/1571101934.html
Путин оценил ситуацию с авиаперевозками в период пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569858925_0:865:2039:2012_1036x0_80_0_0_dfd155006afed1673c2452b50c1430f6.jpg
РИА Новости

Путин оценил ситуацию с авиаперевозками в период пандемии

14:35 07.05.2020 (обновлено: 14:52 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию ракетно-космической отрасли РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию ракетно-космической отрасли РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с авиаперевозками в период пандемии коронавируса особенно сложная, будет проведено специальное совещание по мерам поддержки.
"Отмечу, что ситуация в сфере воздушных перевозок и в России, и во всем мире особенно сложная, мы это прекрасно видим и понимаем, поэтому посвятим ей отдельное совещание, где обсудим и задачи авиастроительной промышленности вместе, в комплексе", - сказал он на совещании по вопросам развития транспорта.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВладимир ПутинЭкономика
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