Путин оценил ситуацию с авиаперевозками в период пандемии

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с авиаперевозками в период пандемии коронавируса особенно сложная, будет проведено специальное совещание по мерам поддержки.
"Отмечу, что ситуация в сфере воздушных перевозок и в России, и во всем мире особенно сложная, мы это прекрасно видим и понимаем, поэтому посвятим ей отдельное совещание, где обсудим и задачи авиастроительной промышленности вместе, в комплексе", - сказал он на совещании по вопросам развития транспорта.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.