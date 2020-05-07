Путин поручил доложить о мерах, принимаемых на транспорте из-за COVID-19

"Прежде всего прошу доложить, какие меры принимаются на транспорте для защиты от коронавирусной инфекции, как, с учетом специфики отрасли, обеспечивается охрана здоровья пассажиров и персонала", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития транспорта.