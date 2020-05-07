Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:46
https://ria.ru/20200507/1571101817.html
Путин поручил доложить о мерах, принимаемых на транспорте из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036978_0:305:3098:2048_1036x0_80_0_0_cae047799d8f50c664db7e2c6a6d664a.jpg
РИА Новости

Путин поручил доложить о мерах, принимаемых на транспорте из-за COVID-19

14:34 07.05.2020 (обновлено: 14:46 07.05.2020)
166
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить, какие меры безопасности принимаются на транспорте в РФ в условиях борьбы с коронавирусом.
"Прежде всего прошу доложить, какие меры принимаются на транспорте для защиты от коронавирусной инфекции, как, с учетом специфики отрасли, обеспечивается охрана здоровья пассажиров и персонала", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития транспорта.
Он добавил, что сейчас эти вопросы в центре внимания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
200023
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал пандемию трудным этапом для транспортных компаний
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал поддержать работников транспортной сферы
Сотрудники Роспотребназора встречают пассажиров самолета
Путин: международный туризм в условиях коронавируса фактически остановлен
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию ракетно-космической отрасли РФ
Путин оценил ситуацию с авиаперевозками в период пандемии
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание вопросам развития топливно-энергетического комплекса
Путин поручил регионам проработать поддержку автобусного транспорта
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в России
Путин призвал сохранить инвестиционный потенциал транспортного комплекса
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин заявил, что нельзя перегибать палку с профилактическими мерами
Виктор Янукович
Киевский суд перенес заседание по избранию меры пресечения Януковичу
Президент РФ Владимир Путин
Путин: после эпидемии потребуется анализ санитарных мер во всех отраслях
Мемориальная таблчика
Эксперт призвал проводить больше расследований гибели мирных людей в ВОВ
Президент РФ Владимир Путин
Путин попросил доложить о создании особой экономической зоны на Каспии
Арт-объект на площади Кирова в Петрозаводске, установленный в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
ВОЗ порекомендовала найти иные варианты празднования Дня Победы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Путин предложил расширить перечень пострадавших транспортных отраслей
Стикер с призывом соблюдать дистанцию на одной из станций метро в Париже
В парижском метро пассажиров без масок будут выявлять с помощью камер
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Пристайко призвал НАТО создать стратегию сдерживания России в Черном море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
Лента новостейМолния