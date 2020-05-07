Путин поручил доложить о мерах, принимаемых на транспорте из-за COVID-19

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить, какие меры безопасности принимаются на транспорте в РФ в условиях борьбы с коронавирусом.
"Прежде всего прошу доложить, какие меры принимаются на транспорте для защиты от коронавирусной инфекции, как, с учетом специфики отрасли, обеспечивается охрана здоровья пассажиров и персонала", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития транспорта.
Он добавил, что сейчас эти вопросы в центре внимания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.