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2020-05-07T14:50
https://ria.ru/20200507/1571101793.html
Путин назвал пандемию трудным этапом для транспортных компаний
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РИА Новости

Путин назвал пандемию трудным этапом для транспортных компаний

14:34 07.05.2020 (обновлено: 14:50 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Транспортная отрасль проходит трудный этап в период пандемии коронавируса, многие компании терпят убытки, но транспортные и логистические компании продолжают работу, сообщил президент России Владимир Путин.
"Как и другие ключевые, базовые отрасли, транспорт сейчас проходит трудный этап, вызванный эпидемией коронавирусной инфекции и вынужденными ограничениями", - сказал Путин на совещании по вопросам развития транспортной отрасли.
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Он отметил, что сократились объемы перевозок в грузовом и пассажирском сегменте, падает выручка, накапливаются финансовые проблемы.
"Многие компании терпят убытки. Отмечу, что и в таких непростых условиях наши транспортные, логистические компании продолжают бесперебойную работу, обеспечивают надежное сообщение регионов и территорий, что для нашей огромной страны является стратегической задачей", - добавил президент.
Путин также поблагодарил коллективы транспортных предприятий за напряженный и ответственный труд в сложный период эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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