Путин назвал пандемию трудным этапом для транспортных компаний

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Транспортная отрасль проходит трудный этап в период пандемии коронавируса, многие компании терпят убытки, но транспортные и логистические компании продолжают работу, сообщил президент России Владимир Путин.
"Как и другие ключевые, базовые отрасли, транспорт сейчас проходит трудный этап, вызванный эпидемией коронавирусной инфекции и вынужденными ограничениями", - сказал Путин на совещании по вопросам развития транспортной отрасли.
Он отметил, что сократились объемы перевозок в грузовом и пассажирском сегменте, падает выручка, накапливаются финансовые проблемы.
"Многие компании терпят убытки. Отмечу, что и в таких непростых условиях наши транспортные, логистические компании продолжают бесперебойную работу, обеспечивают надежное сообщение регионов и территорий, что для нашей огромной страны является стратегической задачей", - добавил президент.
Путин также поблагодарил коллективы транспортных предприятий за напряженный и ответственный труд в сложный период эпидемии.
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