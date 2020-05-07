Путин назвал пандемию трудным этапом для транспортных компаний

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Транспортная отрасль проходит трудный этап в период пандемии Транспортная отрасль проходит трудный этап в период пандемии коронавируса , многие компании терпят убытки, но транспортные и логистические компании продолжают работу, сообщил президент России Владимир Путин

"Как и другие ключевые, базовые отрасли, транспорт сейчас проходит трудный этап, вызванный эпидемией коронавирусной инфекции и вынужденными ограничениями", - сказал Путин на совещании по вопросам развития транспортной отрасли.

Он отметил, что сократились объемы перевозок в грузовом и пассажирском сегменте, падает выручка, накапливаются финансовые проблемы.

"Многие компании терпят убытки. Отмечу, что и в таких непростых условиях наши транспортные, логистические компании продолжают бесперебойную работу, обеспечивают надежное сообщение регионов и территорий, что для нашей огромной страны является стратегической задачей", - добавил президент.

Путин также поблагодарил коллективы транспортных предприятий за напряженный и ответственный труд в сложный период эпидемии.