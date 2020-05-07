Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Москве умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом . Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Более месяца, 43 дня, она провела на искусственной вентиляции легких, аппарате ЭКМО. Несмотря на все принятые меры, осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, оказались не совместимы с жизнью", — говорится в сообщении.

Сергеева работала в медицине более 30 лет, поликлинику № 180 она возглавляла с 2016 года.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ, предоставляющий медикам, борющимся с коронавирусом, дополнительные страховые гарантии. Так, в случае смерти медработника сумма единовременной выплаты составит 2,7 миллиона рублей.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных в мире достигло 3,6 миллиона человек, более 250 тысяч скончались. В России зарегистрировали более 177 тысяч случаев заражения, почти 24 тысячи пациентов излечились, 1625 умерли.