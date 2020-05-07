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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:42
https://ria.ru/20200507/1571101466.html
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571101522_0:0:1680:945_1036x0_80_0_0_e9a230dea63e0fc6cf4e9a8a3428dd60.jpg
РИА Новости

Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

14:29 07.05.2020 (обновлено: 15:42 07.05.2020)
195057
© Фото : Управа района МитиноГлавный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
© Фото : Управа района Митино
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Москве умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
"Более месяца, 43 дня, она провела на искусственной вентиляции легких, аппарате ЭКМО. Несмотря на все принятые меры, осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, оказались не совместимы с жизнью", — говорится в сообщении.
Сергеева работала в медицине более 30 лет, поликлинику № 180 она возглавляла с 2016 года.
Накануне президент Владимир Путин подписал указ, предоставляющий медикам, борющимся с коронавирусом, дополнительные страховые гарантии. Так, в случае смерти медработника сумма единовременной выплаты составит 2,7 миллиона рублей.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных в мире достигло 3,6 миллиона человек, более 250 тысяч скончались. В России зарегистрировали более 177 тысяч случаев заражения, почти 24 тысячи пациентов излечились, 1625 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Аппарат искусственной вентиляции легких
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМосква
Популярные комментарии
Царствие небесное! Соболезнования родным и близким, коллегам-врачам и всему коллективу поликлиники!
7 мая, 15:01
Александра Федосеева
97001405
Царствие Небесное Врачу, павшему в бою за наши жизни! Поблагодарить я Вас хочу Как героя матери-Отчизны! Первыми Вы приняли удар заграничной яростной заразы, И тушили первыми пожар И не отступили Вы ни разу! Кончен бой, с него Вам не прийти в дом родимый к мужу и детишкам. Сколько душ сумели Вы спасти, Жерствуя собой в контакте близком.
7 мая, 17:09
Руслан Тлеуж
6410309
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