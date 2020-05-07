Главой Госфильмофонда назначена Елена Филатова

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Главой "Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации" стала Елена Филатова, сообщает пресс-служба Минкультуры.
"Елена Филатова возглавила ФГБУК "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации". На этом посту она сменила Николая Малакова, контракт с которым был расторгнут 30 апреля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Филатова занимала руководящие должности в телерадиокомпаниях "Звезда" и "Московия", участвовала в организации прямых трансляций для Первого канала и ВГТРК. С 2018 года работала генеральным директором компании, специализирующейся на телевизионном производстве и создании медиасервисов, добавили в пресс-службе.