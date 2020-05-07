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Культура
2020-05-07T14:28
https://ria.ru/20200507/1571101359.html
Главой Госфильмофонда назначена Елена Филатова
https://cdn23.img.ria.ru/images/143957/43/1439574351_0:354:3009:2047_1036x0_80_0_0_dbdce738acfb1bd7d029ae0ba3710713.jpg
РИА Новости

Главой Госфильмофонда назначена Елена Филатова

14:28 07.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВъезд на территорию ФГБУК "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации" в Москве
Въезд на территорию ФГБУК Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Главой "Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации" стала Елена Филатова, сообщает пресс-служба Минкультуры.
"Елена Филатова возглавила ФГБУК "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации". На этом посту она сменила Николая Малакова, контракт с которым был расторгнут 30 апреля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Филатова занимала руководящие должности в телерадиокомпаниях "Звезда" и "Московия", участвовала в организации прямых трансляций для Первого канала и ВГТРК. С 2018 года работала генеральным директором компании, специализирующейся на телевизионном производстве и создании медиасервисов, добавили в пресс-службе.
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