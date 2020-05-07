Еврокомиссия до 25 мая продлит дистанционную работу из-за COVID-19

Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.

БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Европейская комиссия продолжит придерживаться ограничительных мер, введенных в связи с пандемией Европейская комиссия продолжит придерживаться ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса , как минимум, до 25 мая, сообщил официальный представитель ЕК.

Люксембурге и "Учитывая ситуацию в принимающих странах, мы приняли решение, что действующие меры, в частности, дистанционная работа, будут продлены, как минимум, до 25 мая для объектов в Бельгии Италии ", - сказал европейский представитель на пресс-конференции в Брюсселе

По его словам, в Еврокомиссии уже подготовили план по возвращению к нормальной работе, но его реализация зависит от рекомендаций государств, в которых располагаются европейские структуры.

"У нас есть план по возвращению к нормальной работе в ближайшие месяцы в соответствии с мерами принимающих государств, рекомендациями систем здравоохранения и наших медицинских служб, будем следить за мерами безопасности и правилами социальной дистанции", - сказал представитель ЕК.

Он сообщил также, что коронавирус был подтвержден у 61 сотрудника Еврокомиссии.

"Мы приняли все необходимые меры для коллег, которые имели с этими сотрудниками близкий контакт", - добавил официальный представитель.

В настоящее время институты ЕС закрыты для посещений, в том числе журналистов. Большинство сотрудников перешли на удаленную работу.

С 4 мая в Бельгии, где располагаются основные институты Евросоюза , началась поэтапная отмена мер изоляции, введенных в марте в связи с распространением коронавируса.