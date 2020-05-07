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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:28
https://ria.ru/20200507/1571101249.html
Еврокомиссия до 25 мая продлит дистанционную работу из-за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/155212/69/1552126995_0:118:3077:1849_1036x0_80_0_0_7d6e4a169a652c6b1d07e8ec7c09c863.jpg
РИА Новости

Еврокомиссия до 25 мая продлит дистанционную работу из-за COVID-19

14:28 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийБаннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Европейская комиссия продолжит придерживаться ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, как минимум, до 25 мая, сообщил официальный представитель ЕК.
"Учитывая ситуацию в принимающих странах, мы приняли решение, что действующие меры, в частности, дистанционная работа, будут продлены, как минимум, до 25 мая для объектов в Бельгии, Люксембурге и Италии", - сказал европейский представитель на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, в Еврокомиссии уже подготовили план по возвращению к нормальной работе, но его реализация зависит от рекомендаций государств, в которых располагаются европейские структуры.
"У нас есть план по возвращению к нормальной работе в ближайшие месяцы в соответствии с мерами принимающих государств, рекомендациями систем здравоохранения и наших медицинских служб, будем следить за мерами безопасности и правилами социальной дистанции", - сказал представитель ЕК.
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Он сообщил также, что коронавирус был подтвержден у 61 сотрудника Еврокомиссии.
"Мы приняли все необходимые меры для коллег, которые имели с этими сотрудниками близкий контакт", - добавил официальный представитель.
В настоящее время институты ЕС закрыты для посещений, в том числе журналистов. Большинство сотрудников перешли на удаленную работу.
С 4 мая в Бельгии, где располагаются основные институты Евросоюза, началась поэтапная отмена мер изоляции, введенных в марте в связи с распространением коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзБельгияИталияЛюксембург (государство)В мире
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