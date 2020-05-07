Калужские власти рассказали об умершем пациенте с коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Умершему в Умершему в Калужской области мужчине, который стал тринадцатым скончавшимся в регионе с COVID-19, было 53 года, его состояние осложнялось рядом хронических заболеваний, сообщило правительство региона.

"К сожалению, несколько дней назад умер 53-летний житель Спас-Деменского района, проходивший лечение от COVID-19. Посмертная экспертиза подтвердила причину - коронавирусная инфекция. Как и при других смертельных случаях от коронавирусной инфекции, мужчина имел ряд хронических заболеваний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в регионе скончались 13 пациентов с COVID-19.

Число заболевших в регионе составляет 1564 человека, при этом у 78 из них диагноз подтвердился в минувшие сутки. Выздоровевших – 173 человека.