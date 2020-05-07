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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:28
https://ria.ru/20200507/1571101207.html
Калужские власти рассказали об умершем пациенте с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569705892_0:76:1661:1010_1036x0_80_0_0_667052a399a5b54d8728e313112781d0.jpg
РИА Новости

Калужские власти рассказали об умершем пациенте с коронавирусом

14:28 07.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВрач в костюме биозащиты
Врач в костюме биозащиты
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Врач в костюме биозащиты. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Умершему в Калужской области мужчине, который стал тринадцатым скончавшимся в регионе с COVID-19, было 53 года, его состояние осложнялось рядом хронических заболеваний, сообщило правительство региона.
"К сожалению, несколько дней назад умер 53-летний житель Спас-Деменского района, проходивший лечение от COVID-19. Посмертная экспертиза подтвердила причину - коронавирусная инфекция. Как и при других смертельных случаях от коронавирусной инфекции, мужчина имел ряд хронических заболеваний", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что всего в регионе скончались 13 пациентов с COVID-19.
Число заболевших в регионе составляет 1564 человека, при этом у 78 из них диагноз подтвердился в минувшие сутки. Выздоровевших – 173 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКалужская область
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