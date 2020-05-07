ВОЗ порекомендовала найти иные варианты празднования Дня Победы

ЖЕНЕВА, 7 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Государства должны найти иные варианты празднования Дня Победы 9 мая, чтобы массовыми мероприятиями не спровоцировать новую вспышку COVID-19, заявил на брифинге в четверг региональный директор по Европе Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
"В настоящее время 43 страны, которые ввели карантинные меры, постепенно начинают смягчать режим ограничений. Но вирус не ушел из-за того, что все люди внезапно были изолированы. Выход должен быть постепенным. И необходимо помнить, что сейчас не время для празднований, но время для подготовки", - сказал он.
Клюге подчеркнул, что государствам, которые намерены отмечать День Победы в Европейском регионе, необходимо найти альтернативные меры массовым гуляниям, чтобы не подвергать риску здоровье людей.
"Впереди у нас очень важный день – День Победы, 9 мая. И хочу отметить те правительства, которые приняли храброе решение отложить или перенести парады, поставили здоровье людей на первое место. Мы в региональном офисе очень уважительно относимся к этой дате. Но сейчас время для того, чтобы найти альтернативные решения для празднования, чтобы не подвергать риску человеческие жизни", - подчеркнул он.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что из-за пандемии коронавируса Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве и в регионах переносится. Решено также отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы.
А президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что приглашает глав государств, входивших ранее в состав СССР, приехать в Минск на парад Победы, который состоится 9 мая.
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