ВОЗ порекомендовала найти иные варианты празднования Дня Победы

"В настоящее время 43 страны, которые ввели карантинные меры, постепенно начинают смягчать режим ограничений. Но вирус не ушел из-за того, что все люди внезапно были изолированы. Выход должен быть постепенным. И необходимо помнить, что сейчас не время для празднований, но время для подготовки", - сказал он.

"Впереди у нас очень важный день – День Победы, 9 мая. И хочу отметить те правительства, которые приняли храброе решение отложить или перенести парады, поставили здоровье людей на первое место. Мы в региональном офисе очень уважительно относимся к этой дате. Но сейчас время для того, чтобы найти альтернативные решения для празднования, чтобы не подвергать риску человеческие жизни", - подчеркнул он.