В Ингушетии за сутки 50 человек вылечились от COVID-19

НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Пятьдесят пациентов с коронавирусом выздоровели за сутки в Ингушетии, при этом число новых выявленных случаев заболевания составило 49, сообщает региональный оперативный штаб.

В Ингушетии, по последним данным, выявлены 1018 случаев заболевания коронавирусом, скончались 28 человек, в том числе муфтий республики.

"По состоянию на 7 мая выписано с выздоровлением всего 248 человек, это на 50 больше, чем днем ранее. Всего по результатам исследований выявлено 1067 проб (+49), положительных на COVID-2019. Умерших за сутки нет", - говорится в сообщении.

Всего в республике госпитализированы 554 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 389, 66 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 2312 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 582 человека.