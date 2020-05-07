Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:23
https://ria.ru/20200507/1571100733.html
В Ингушетии за сутки 50 человек вылечились от COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151995_0:128:3188:1921_1036x0_80_0_0_8e265961e79556145f81924265bf757c.jpg
РИА Новости

В Ингушетии за сутки 50 человек вылечились от COVID-19

14:23 07.05.2020
208
© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Пятьдесят пациентов с коронавирусом выздоровели за сутки в Ингушетии, при этом число новых выявленных случаев заболевания составило 49, сообщает региональный оперативный штаб.
В Ингушетии, по последним данным, выявлены 1018 случаев заболевания коронавирусом, скончались 28 человек, в том числе муфтий республики.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"По состоянию на 7 мая выписано с выздоровлением всего 248 человек, это на 50 больше, чем днем ранее. Всего по результатам исследований выявлено 1067 проб (+49), положительных на COVID-2019. Умерших за сутки нет", - говорится в сообщении.
Всего в республике госпитализированы 554 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 389, 66 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 2312 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 582 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
300000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРеспублика Ингушетия
Рекомендуем
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Ингушетии число случаев коронавируса превысило тысячу
Медик в защитном костюме
В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом
Врач в костюме биозащиты
Калужские власти рассказали об умершем пациенте с коронавирусом
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Ингушетии полиция начала проверку по факту избиения матерью ребенка
Мемориальная таблчика
Эксперт призвал проводить больше расследований гибели мирных людей в ВОВ
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Коми число излечившихся от коронавируса достигло 144
Республика Ингушетия
В Ингушетии создали оперативный штаб из-за угрозы подтопления
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Еврокомиссия до 25 мая продлит дистанционную работу из-за COVID-19
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
В СЖР надеются, что ситуация со СМИ в Белоруссии разрешится после 9 мая
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Калининградский губернатор объяснил снижение числа заболевших COVID-19
Арт-объект на площади Кирова в Петрозаводске, установленный в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
ВОЗ порекомендовала найти иные варианты празднования Дня Победы
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Россия готова восстановить парламентский диалог с Украиной и Грузией
Митинг во Владикавказе
Освещавшая митинг во Владикавказе журналистка заразилась COVID-19
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Петербурге умерли четыре пациента с коронавирусом
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Число случаев COVID-19 в Южной Осетии увеличилось до 11
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
Лента новостейМолния