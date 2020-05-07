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Туризм
2020-05-07T15:56
https://ria.ru/20200507/1571100718.html
Число поездок за границу может сократиться на 80 процентов из-за COVID-19
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РИА Новости

Число поездок за границу может сократиться на 80 процентов из-за COVID-19

15:56 07.05.2020
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© РИА Новости / Мария Селиванова Доминикана. На пляже острова Саона
Доминикана. На пляже острова Саона
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) сообщила, что международный туризм в 2020 году может снизиться на 60 и даже 80 процентов из-за последствий пандемии коронавируса.
"Согласно специализированному агентству ООН, этот кризис может привести к снижению годового показателя на 60-80 процентов по сравнению с цифрами 2019 года", — говорится в заявлении на сайте организации.
Ранее UNWTO предсказывала 20-30 процентов сокращения мирового туризма в 2020 году.
Согласно данным организации, объем международного туризма уже снизился на 22 процента в первом квартале 2020 года. Сокращение количества туристов на 67 миллионов за март привело к потерям, оцениваемым в 80 миллиардов долларов.
Всемирная туристская организация представила три сценария развития событий в области туризма в 2020 году. Первый подразумевает открытие границ и снятие ограничений на поездки в начале июля. В этом случае сокращение туризма составит 58 процентов.
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Если события будут развиваться по второму варианту, границы откроются в сентябре, а туризм потеряет около 70 процентов.
Согласно третьей схеме, ограничения на поездки будут постепенно отменены только в начале декабря, что приведет к сокращению объемов туризма на 78 процентов.
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