Инфекционист рассказал, когда появится вакцина от коронавируса

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заявления итальянских ученых о создании вакцины от коронавируса не означают ее скорое появление, от испытаний на грызунах до окончательного варианта очень далеко, скорее всего, вакцина появится не раньше, чем через год, заявил РИА Новости главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на итальянских ученых, которые заявили, что первыми в мире создали вакцину, способную победить коронавирус, в настоящее время она прошла испытания на грызунах.
"Мало провести исследования на грызунах, после этого надо уже на крупных млекопитающих, потом на людях... Сейчас многие выдают желаемое за действительное. Люди хотят показать, что они работают, но от испытаний на грызунах до вакцины очень далеко", - рассказал Никифоров.
Он уточнил, что итальянская вакцина не первая, ранее уже многие страны заявляли о создании вакцины и начале испытаний.
"С вакциной это очень сложный вопрос. Когда она появится? Я думаю, что, по-хорошему, не раньше, чем через год", - подчеркнул Никифоров.
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