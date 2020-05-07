Инфекционист рассказал, когда появится вакцина от коронавируса

"Мало провести исследования на грызунах, после этого надо уже на крупных млекопитающих, потом на людях... Сейчас многие выдают желаемое за действительное. Люди хотят показать, что они работают, но от испытаний на грызунах до вакцины очень далеко", - рассказал Никифоров.