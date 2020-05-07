В Нидерландах могут открыть кинотеатры, рестораны и концертные залы

"Прогноз на 1 июня. Если ситуация с коронавирусом будет под контролем…, кинотеатры, рестораны и кафе, а также учреждения культуры (например, концертные залы и театры) разрешается открывать при условии, если внутри находятся максимум 30 человек (включая персонал) на расстоянии 1,5 метра", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте голландского правительства.