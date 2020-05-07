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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:20
https://ria.ru/20200507/1571100531.html
В Нидерландах могут открыть кинотеатры, рестораны и концертные залы
https://cdn22.img.ria.ru/images/147836/86/1478368644_0:220:3072:1948_1036x0_80_0_0_374e02a142c637135aaa75b4677f99ec.jpg
РИА Новости

В Нидерландах могут открыть кинотеатры, рестораны и концертные залы

14:20 07.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНидерланды
Нидерланды
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. В Нидерландах с 1 июня могут открыться кинотеатры, рестораны, кафе, концертные залы и музеи при условии, если внутри будут находиться не более 30 человек, соблюдающих дистанцию в 1,5 метра, говорится на сайте правительства страны.
"Прогноз на 1 июня. Если ситуация с коронавирусом будет под контролем…, кинотеатры, рестораны и кафе, а также учреждения культуры (например, концертные залы и театры) разрешается открывать при условии, если внутри находятся максимум 30 человек (включая персонал) на расстоянии 1,5 метра", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте голландского правительства.
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При этом отмечается, что места в ресторанах и билеты в кинотеатры, театры и концертные залы необходимо бронировать заранее.
"Музеи и памятники разрешается открывать, если посетители приобрели билеты заранее, и также при соблюдении дистанции в 1,5 метра", - добавили в правительстве.
Ранее сообщалось, что организованные спортивные мероприятия в Нидерландах возобновятся с 1 сентября.
Ограничительные меры действуют в Нидерландах с 15 марта. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 41 тысячу, всего от COVID-19 скончались 5 204 человека.
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