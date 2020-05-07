Сотрудников порта в Находке начали тестировать на коронавирус

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая - РИА Новости. Находкинский морской торговый порт приступил к тестированию своих сотрудников на коронавирус, в первую очередь тех, кто контактирует с большим количеством людей или иностранными экипажами, сообщает порт.

Ранее власти Приморья сообщили, что въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничат из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там были отмечены 135 инфицированных.

"Находкинский МТП начал тестировать сотрудников на COVID-19… Первые пробы, взятые 2 мая лабораторией, аккредитованной при Роспотребнадзоре, показали отрицательные результаты. Порт планирует продолжать регулярное тестирование работников на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МТП продолжают работать на местах и во время пандемии.

В Находкинском морском торговом порту в марте введен режим повышенной готовности, на всех производственных площадках порта были приняты профилактические меры.

Находкинский морской торговый порт – одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. Порт расположен в восточной части залива Петра Великого, в бухте Находка, и соединен с любой точкой Евроазиатского континента Транссибирской железнодорожной магистралью, обслуживающей грузопоток Азия-Европа-Азия.