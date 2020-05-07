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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T16:12
https://ria.ru/20200507/1571100270.html
Сотрудников порта в Находке начали тестировать на коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/156230/10/1562301008_0:0:3048:1716_1036x0_80_0_0_00c2555e03ba82ac7f5f831adf027f7b.jpg
РИА Новости

Сотрудников порта в Находке начали тестировать на коронавирус

14:17 07.05.2020 (обновлено: 16:12 07.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГород Находка в Приморском крае
Город Находка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Город Находка в Приморском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая - РИА Новости. Находкинский морской торговый порт приступил к тестированию своих сотрудников на коронавирус, в первую очередь тех, кто контактирует с большим количеством людей или иностранными экипажами, сообщает порт.
Ранее власти Приморья сообщили, что въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничат из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там были отмечены 135 инфицированных.
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"Находкинский МТП начал тестировать сотрудников на COVID-19… Первые пробы, взятые 2 мая лабораторией, аккредитованной при Роспотребнадзоре, показали отрицательные результаты. Порт планирует продолжать регулярное тестирование работников на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники МТП продолжают работать на местах и во время пандемии.
В Находкинском морском торговом порту в марте введен режим повышенной готовности, на всех производственных площадках порта были приняты профилактические меры.
Находкинский морской торговый порт – одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. Порт расположен в восточной части залива Петра Великого, в бухте Находка, и соединен с любой точкой Евроазиатского континента Транссибирской железнодорожной магистралью, обслуживающей грузопоток Азия-Европа-Азия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоНаходка
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