Ъ рассказал о получении экс-полковником ФСБ взяток за "крышевание" банка

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Бывший заместитель начальника управления "К" службы экономической безопасности Бывший заместитель начальника управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Дмитрий Фролов брал взятки от руководства банка "Кредитмпэкс" в обмен на покровительство. Об этом газете "Коммерсантъ" рассказал другой экс-сотрудник ФСБ Кирилл Черкалин, сам арестованный за махинации и взяточничество.

По данным следствия, полковник каждый месяц на протяжении шести лет получал по 100–150 тысяч евро во время обедов в разных кафе.

Все началось в 2007 году, когда Центробанк выявил в банке "Кредитмпэкс" сомнительные операции с контрагентами. Представители банка вышли на Фролова, который как раз взаимодействовал с руководством ЦБ и осуществлял банковский надзор, и попросили оказать им покровительство в обмен на 0,1% в валюте от операции с "ненадлежащими контрагентами".

В 2013 году полковника уволили со службы в связи с утратой доверия: в Италии у него обнаружили незадекларированную недвижимость. Тогда же прекратились и взятки, общая сумма которых, по подсчетам следствия, превысила 87 миллионов рублей.