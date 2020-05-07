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2020-05-07T14:24
https://ria.ru/20200507/1571100233.html
Ъ рассказал о получении экс-полковником ФСБ взяток за "крышевание" банка
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РИА Новости

Ъ рассказал о получении экс-полковником ФСБ взяток за "крышевание" банка

14:22 07.05.2020 (обновлено: 14:24 07.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Бывший заместитель начальника управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Дмитрий Фролов брал взятки от руководства банка "Кредитмпэкс" в обмен на покровительство. Об этом газете "Коммерсантъ" рассказал другой экс-сотрудник ФСБ Кирилл Черкалин, сам арестованный за махинации и взяточничество.
По данным следствия, полковник каждый месяц на протяжении шести лет получал по 100–150 тысяч евро во время обедов в разных кафе.
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Все началось в 2007 году, когда Центробанк выявил в банке "Кредитмпэкс" сомнительные операции с контрагентами. Представители банка вышли на Фролова, который как раз взаимодействовал с руководством ЦБ и осуществлял банковский надзор, и попросили оказать им покровительство в обмен на 0,1% в валюте от операции с "ненадлежащими контрагентами".
В 2013 году полковника уволили со службы в связи с утратой доверия: в Италии у него обнаружили незадекларированную недвижимость. Тогда же прекратились и взятки, общая сумма которых, по подсчетам следствия, превысила 87 миллионов рублей.
ЦБ отозвал лицензию у "Кредитимпэкса" 26 мая 2014 года, установив, что только в 2013 году кредитная организация провела сомнительные операции на сумму более 13,5 миллиарда рублей.
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Кирилл ЧеркалинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Происшествия
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