Турция нейтрализовала семь курдов на юго-востоке страны и севере Ирака

АНКАРА, 7 мая - РИА Новости. Турецкие военные нейтрализовали четырех членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака и трех – в провинции Тунджели на юго-востоке Турции, сообщили в минобороны и МВД страны.
"Четыре члена сепаратистской террористической организации РПК, обнаруженные с помощью средств разведки на севере Ирака, были нейтрализованы в ходе воздушной операции", - говорится в заявлении турецкого минобороны.
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МВД Турции, в свою очередь, сообщило, что еще три члена РПК были обезврежены спецназом жандармерии в Тунджели. По информации агентства Anadolu, один из них - Мехмет Фатих Демир - значился в "сером списке" особо разыскиваемых преступников. За его поимку или информацию о местонахождении была назначена награда в размере 500 тысяч лир (около 70 тысяч долларов). Сообщается также, что Демир был причастен к теракту, осуществленному РПК против турецких военных в Тунджели в августе 2016 года.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 гражданских лиц. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы курдских отрядов, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.
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