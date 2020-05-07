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2020-05-07T14:12
https://ria.ru/20200507/1571099827.html
Лента на скале: памятный знак на берегу Енисея в честь Дня Победы
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РИА Новости
Лента на скале: памятный знак на берегу Енисея в честь Дня Победы
75-метровую георгиевскую ленту установили на скале в городе Дивногорск в Красноярском крае. Памятный знак волонтеры поместили на горе на высоте 200 метров на противоположном берегу Енисея в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
2020-05-07T14:12
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=94757387&type=mp4
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PT0M41S

Лента на скале: памятный знак на берегу Енисея в честь Дня Победы

14:12 07.05.2020
425
75-метровую георгиевскую ленту установили на скале в городе Дивногорск в Красноярском крае. Памятный знак волонтеры поместили на горе на высоте 200 метров на противоположном берегу Енисея в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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