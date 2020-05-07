Лента на скале: памятный знак на берегу Енисея в честь Дня Победы

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75-метровую георгиевскую ленту установили на скале в городе Дивногорск в Красноярском крае. Памятный знак волонтеры поместили на горе на высоте 200 метров на противоположном берегу Енисея в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.