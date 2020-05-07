2020-05-07T14:12
2020-05-07T14:12
https://ria.ru/20200507/1571099827.html
Лента на скале: памятный знак на берегу Енисея в честь Дня Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571099490_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_4730c84d1f35768ac0a103967e14a8cd.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Лента на скале: памятный знак на берегу Енисея в честь Дня Победы
75-метровую георгиевскую ленту установили на скале в городе Дивногорск в Красноярском крае. Памятный знак волонтеры поместили на горе на высоте 200 метров на противоположном берегу Енисея в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
2020-05-07T14:12
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=94757387&type=mp4
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571099490_0:0:1280:720_1200x0_80_0_0_fd234843f769ef2614b3ce7ad6a9d105.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571099490_161:0:1121:720_1200x0_80_0_0_f3862585cfe64106a8d93a76ffc6c13f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571099490_281:0:1001:720_1200x0_80_0_0_51f099040e30020706409b87e7696db4.jpg
PT0M41S
Лента на скале: памятный знак на берегу Енисея в честь Дня Победы
75-метровую георгиевскую ленту установили на скале в городе Дивногорск в Красноярском крае. Памятный знак волонтеры поместили на горе на высоте 200 метров на противоположном берегу Енисея в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.