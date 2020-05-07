Ярославская онкобольница приостановила госпитализацию из-за COVID-19

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Онкологическое отделение больницы №1 в Рыбинске Ярославской области приостановило госпитализацию из-за пациента с коронавирусом, сообщило правительство региона.
"В онкологическом отделении рыбинской больницы №1 приостановлена госпитализация пациентов. Ограничительные меры введены из-за того, что у одного из пациентов, проходивших лечение в отделении, анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат", - говорится в сообщении.
После этого пациент был изолирован, а сейчас проходит курс лечения на дому в режиме самоизоляции.
"Отделение переведено в статус обсервационного, в нем сейчас находятся шесть пациентов и пять сотрудников. Сейчас онкологическую помощь оказывают в отделении дневного стационара, все необходимое лечение, в том числе и химиотерапия, продолжено в полном объеме", - сообщает областное правительство.
В Ярославской области 935 инфицированных коронавирусом, из них выздоровели 136 человек, скончались 11.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.