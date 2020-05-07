Ярославская онкобольница приостановила госпитализацию из-за COVID-19

После этого пациент был изолирован, а сейчас проходит курс лечения на дому в режиме самоизоляции.

"Отделение переведено в статус обсервационного, в нем сейчас находятся шесть пациентов и пять сотрудников. Сейчас онкологическую помощь оказывают в отделении дневного стационара, все необходимое лечение, в том числе и химиотерапия, продолжено в полном объеме", - сообщает областное правительство.