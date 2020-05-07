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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:09
https://ria.ru/20200507/1571099745.html
Ярославская онкобольница приостановила госпитализацию из-за COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571075822_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_af81b73389eb557df334beae3ee15e3d.jpg
РИА Новости

Ярославская онкобольница приостановила госпитализацию из-за COVID-19

14:09 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи смотрят кардиограмму пациента отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Врачи смотрят кардиограмму пациента отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Онкологическое отделение больницы №1 в Рыбинске Ярославской области приостановило госпитализацию из-за пациента с коронавирусом, сообщило правительство региона.
"В онкологическом отделении рыбинской больницы №1 приостановлена госпитализация пациентов. Ограничительные меры введены из-за того, что у одного из пациентов, проходивших лечение в отделении, анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат", - говорится в сообщении.
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После этого пациент был изолирован, а сейчас проходит курс лечения на дому в режиме самоизоляции.
"Отделение переведено в статус обсервационного, в нем сейчас находятся шесть пациентов и пять сотрудников. Сейчас онкологическую помощь оказывают в отделении дневного стационара, все необходимое лечение, в том числе и химиотерапия, продолжено в полном объеме", - сообщает областное правительство.
В Ярославской области 935 инфицированных коронавирусом, из них выздоровели 136 человек, скончались 11.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ярославская областьРыбинскОбщество
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