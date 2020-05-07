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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:08
https://ria.ru/20200507/1571099578.html
В Швейцарии выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569694211_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_4997075c37533a6ca06144297ca17d5f.jpg
РИА Новости

В Швейцарии выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

14:08 07.05.2020
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© REUTERS / Denis BalibouseВолонтеры в защитных масках у входа в медицинский центр в Швейцарии
Волонтеры в защитных масках у входа в медицинский центр в Швейцарии
© REUTERS / Denis Balibouse
Волонтеры в защитных масках у входа в медицинский центр в Швейцарии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 7 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых выявленных заражений COVID-19 за сутки в Швейцарии составило 66 человек, всего с момента вспышки в стране заболело 30 126 человек, заявили в четверг в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 7 мая, за сутки в стране было зарегистрирован всего 66 новый случай (51 накануне) и 13 смертей от вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 30 126 человек, скончалось 1 518 человек.
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Как отмечается, всего в стране проведено 296 100 (5 735 за сутки) тестов на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 12% случаев. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5 427 заболевших), Женева (5 143 человек), Цюрих (3 412 человек) и Тичино (3 219 человек).
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений пройдет 11 мая. Будут открыты все магазины, с рядом ограничений рестораны и бары. Третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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