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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:05
https://ria.ru/20200507/1571099349.html
В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 16
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1036x0_80_0_0_aef5c882f087b0c25d7a4b16907505e1.jpg
РИА Новости

В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 16

14:05 07.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 7 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших увеличилось до 16, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Всего в области с 19 марта по 7 мая лабораторно подтверждены 876 случаев заражения коронавирусом. Уже выздоровели 157 человек. К 6 мая в области 15 человек с COVID-19 скончались.
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"Еще одного мужчину мы зачисляем в данный регистр умерших от новой коронавирусной инфекции. Мужчина, который, к сожалению, длительное время страдал тяжелой легочной патологией, находился на лечении в одном из стационаров города, неоднократно лечился в том числе от вирусной патологии и был, к сожалению, с гриппом длительное время на искусственной вентиляции легких", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
"Благодаря невероятным усилиям медицинского персонала его удалось от того заболевания спасти, но вот, к сожалению, он был инфицирован новой коронавирусной инфекцией, в результате чего его достаточно плохо функционирующие легкие не перенесли данной ситуации", - добавил он.
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Замминистра уточнил, что средний возраст умерших от COVID-19 в области составляет почти 72 года. По его словам, 12 из 16 умерших пациентов с коронавирусом скончались от иной тяжелой патологии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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