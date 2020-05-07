В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 16

САРАТОВ, 7 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области , общее число умерших увеличилось до 16, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

Всего в области с 19 марта по 7 мая лабораторно подтверждены 876 случаев заражения коронавирусом. Уже выздоровели 157 человек. К 6 мая в области 15 человек с COVID-19 скончались.

"Еще одного мужчину мы зачисляем в данный регистр умерших от новой коронавирусной инфекции. Мужчина, который, к сожалению, длительное время страдал тяжелой легочной патологией, находился на лечении в одном из стационаров города, неоднократно лечился в том числе от вирусной патологии и был, к сожалению, с гриппом длительное время на искусственной вентиляции легких", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

"Благодаря невероятным усилиям медицинского персонала его удалось от того заболевания спасти, но вот, к сожалению, он был инфицирован новой коронавирусной инфекцией, в результате чего его достаточно плохо функционирующие легкие не перенесли данной ситуации", - добавил он.

Замминистра уточнил, что средний возраст умерших от COVID-19 в области составляет почти 72 года. По его словам, 12 из 16 умерших пациентов с коронавирусом скончались от иной тяжелой патологии.