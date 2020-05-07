Немецкая журналистка обвинила экс-президента Франции в домогательствах

ПАРИЖ, 7 мая - РИА Новости. Немецкая журналистка подала в прокуратуру Парижа жалобу против экс-президента Франции, 94-летнего Валери Жискар д'Эстена, которого она обвиняет в сексуальных домогательствах, передает в четверг портал Немецкая журналистка подала в прокуратуру Парижа жалобу против экс-президента Франции, 94-летнего Валери Жискар д'Эстена, которого она обвиняет в сексуальных домогательствах, передает в четверг портал 20minutes.fr.

Инцидент, который послужил причиной для поданной 10 марта жалобы, якобы имел место в конце 2018 года во время фотосессии для интервью к 100-летию экс-канцлера Германии Гельмута Шмидта, где присутствовала 37-летняя журналистка Анн-Катрин Штраке.

"По словам журналистки, она попросила Жискар д'Эстена, сфотографироваться вместе с оператором и звукоинженером. И тогда бывший глава государства положил руку ей на ягодицы. Женщина говорит, что попыталась убрать руку, но тщетно", - сообщает издание.

Также она жалуется, что экс-президент сильно расцеловал ее в щеки на прощание и "прошептал на ушко пожелание сладких снов" на немецком.

Как заявил представитель кабинета Жискар д'Эстена Оливье Револь, экс-президент не сохранил никаких воспоминаний о встрече с журналисткой.