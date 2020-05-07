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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:03
https://ria.ru/20200507/1571099040.html
Названо самое опасное место в доме, где можно заразиться коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/155784/06/1557840682_0:441:2856:2048_1036x0_80_0_0_ce0e58bf031de710be752c0d64a257cf.jpg
РИА Новости

Названо самое опасное место в доме, где можно заразиться коронавирусом

14:03 07.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛифт
Лифт
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лифт. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Лифт и подъезд являются местами в жилом доме, где существует повышенная опасность заразиться коронавирусом, заявила "Известиям" доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.
Она объяснила, что в лифте мог ехать уже заболевший COVID-19 человек, однако "взвесь" остается в воздухе из-за закрытого пространства в лифте.
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"Плюс лифт начал двигаться, и облако, которое было сверху, спустилось на вас и вы прошли через него", — пояснила биолог.
Она посоветовала пользоваться лестницей, особенно если у нее есть выход на улицу. Также Баранова объяснила, что в больших помещениях находиться безопаснее из-за того, что вирус в воздухе разбавляется. В общественном траснопорте противоположная ситуация — там мало воздуха, поэтому риск заразиться выше. На улице опасность гораздо ниже.
"Что не значит, что невозможно заразиться на улице. Просто риски гораздо меньше", — подытожила биолог.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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