Источник: Россия не намерена отвечать на высылку журналистов из Минска

"Единственное, что могу сказать, это то, что ответные меры не рассматриваются. Мы это не комментируем, мы это приняли к сведению. Мы за свободу слова, таких шагов не предпринимаем ", - добавил источник на просьбу оценить шаг белорусских властей в отношении журналистов Первого канала.