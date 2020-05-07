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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:00
https://ria.ru/20200507/1571098953.html
Источник: Россия не намерена отвечать на высылку журналистов из Минска
https://cdn21.img.ria.ru/images/150063/21/1500632120_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_8298d1b2ca63718ab85f298ac19364ed.jpg
РИА Новости

Источник: Россия не намерена отвечать на высылку журналистов из Минска

14:00 07.05.2020
2994
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБаннер Первого канала на здании телецентра "Останкино"
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Баннер Первого канала на здании телецентра "Останкино". Архивное фото
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Россия не планирует ответных мер на лишение аккредитации журналистов Первого канала в Белоруссии, выступает за создание беспрепятственных условий для работы журналистов, в первую очередь, из братской Белоруссии, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Ответные меры не планируются, потому что мы за свободу слова и за создание беспрепятственных условий для работы журналистов, в первую очередь, из братской Белоруссии", - сказал собеседник агентства.
Здание телевизионного технического центра Останкино с баннером Первого канала
Вчера, 13:07Распространение нового коронавируса
Лишенного аккредитации российского журналиста выслали из Белоруссии
"Единственное, что могу сказать, это то, что ответные меры не рассматриваются. Мы это не комментируем, мы это приняли к сведению. Мы за свободу слова, таких шагов не предпринимаем ", - добавил источник на просьбу оценить шаг белорусских властей в отношении журналистов Первого канала.
В среду белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию.
Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов решила лишить аккредитации для работы съемочную группу Первого канала - российского корреспондента Алексея Кручинина и его оператора - белоруса Сергея Панасюка. При этом он не пояснил причины данного решения. В посольстве РФ в Минске РИА Новости сообщили, что российские дипломаты в курсе ситуации. Пресс-служба Первого канала назвала лишение аккредитации всей съемочной группы безосновательным.
Баннер Первого канала на здании телевизионного технического центра Останкино
6 мая, 23:57Распространение нового коронавируса
Первый канал прокомментировал ситуацию с журналистами в Белоруссии
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101822441
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияПервый канал (телеканал)БелоруссияВ мире
Популярные комментарии
посмотрел сюжет - где криминал? в том что говорят сами жители? верной дорогой идет товаришь Лукашенко, проторенной другом Порошенко.
7 мая, 14:10
Алекс Бардин
14101712
Раз съели - значит признали свою неправоту. Тем не менее, факт: Россия, США и Беларусь примерно на одном уровне по темпам заболеваемости. На логарифмической кривой все хорошо видно.
7 мая, 14:10
Алексей Жуков
601019
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