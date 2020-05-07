Источник: Россия не намерена отвечать на высылку журналистов из Минска

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Россия не планирует ответных мер на лишение аккредитации журналистов Первого канала в Белоруссии, выступает за создание беспрепятственных условий для работы журналистов, в первую очередь, из братской Белоруссии, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Ответные меры не планируются, потому что мы за свободу слова и за создание беспрепятственных условий для работы журналистов, в первую очередь, из братской Белоруссии", - сказал собеседник агентства.
"Единственное, что могу сказать, это то, что ответные меры не рассматриваются. Мы это не комментируем, мы это приняли к сведению. Мы за свободу слова, таких шагов не предпринимаем ", - добавил источник на просьбу оценить шаг белорусских властей в отношении журналистов Первого канала.
В среду белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию.
Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов решила лишить аккредитации для работы съемочную группу Первого канала - российского корреспондента Алексея Кручинина и его оператора - белоруса Сергея Панасюка. При этом он не пояснил причины данного решения. В посольстве РФ в Минске РИА Новости сообщили, что российские дипломаты в курсе ситуации. Пресс-служба Первого канала назвала лишение аккредитации всей съемочной группы безосновательным.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф