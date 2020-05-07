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Внук коменданта Освенцима заявил, что никогда не простит своего деда
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РИА Новости

Внук коменданта Освенцима заявил, что никогда не простит своего деда

13:59 07.05.2020 (обновлено: 14:55 07.05.2020)
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© РИА Новости / Б. Борисов / Перейти в фотобанкЗаключенные концлагеря Освенцим
Заключенные концлагеря Освенцим
© РИА Новости / Б. Борисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Внук коменданта Освенцима Райнер Хёсс рассказал, что считает своего деда Рудольфа Хёсса убийцей и военным преступником, на совести которого тысячи жертв. В интервью Baltnews Райнер назвал своей миссией борьбу с любыми проявлениями национализма в Европе. Он снимается в политической рекламе, читает лекции и пишет книги.
Его дед — Рудольф Хёсс — один из наиболее одиозных палачей нацистской Германии.
По личному распоряжению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера Рудольф Хёсс был назначен комендантом Освенцима с 1940 по 1943 год. Летом 1941 года было принято "Окончательное решение еврейского вопроса". Хёсс экспериментировал с различными способами умерщвления людей, в конце концов остановившись на газе "Циклон-Б". Всего в Освенциме за пять лет умерли более миллиона человек.
Райнер рассказал, что в семье его деда представляли не как чудовище, а как хорошего солдата и руководителя одной из тюрем. Однако с годами эта картинка "хорошего солдата" изменилась.
Райнер напомнил, что в 1945 году тысячи семей потеряли отцов и дедов на фронтах и во время холокоста.

"Поэтому для меня не было неожиданностью, что мой дед пал на войне, поскольку так было у всех — и в России, и в Великобритании, и в других странах. Мне было тяжелее осознать, что мой дед был комендантом Освенцима — крупнейшего лагеря смерти тогдашней Европы", — сказал Хёсс.

За то, что происходило в Освенциме, говорит Хёсс, он никогда не сможет простить своего деда.
Райнер рассказал, что означает татуировка, которую он сделал на груди, — надпись "Никогда не забуду" (англ. Never forget) и звезда Давида.
"Она посвящена выжившим (в Освенциме), которые мне здорово помогли (в моей работе), и я постоянно думал, как бы я мог наконец соединить их фамилии в нечто единое. И это то, что я сделал. Это было предназначено не для общественности, а для меня и выживших", — пояснил Хёсс.
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75 лет Великой ПобедыГенрих ГиммлерОсвенцимЕвропаВ мире
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