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2020-05-07T17:50
https://ria.ru/20200507/1571098788.html
В Пермском крае загорелась кровля гаражного бокса
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РИА Новости

В Пермском крае загорелась кровля гаражного бокса

13:57 07.05.2020 (обновлено: 17:50 07.05.2020)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Кровля гаражного бокса вспыхнула на площади 700 квадратных метров в Краснокамске Пермского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Трубная происходит горение по всей площади кровли гаражного бокса", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара составляет порядка 700 квадратных метров. Тушение осложняется сильным ветром и плотностью застройки. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 46 человек и 16 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пермский крайКраснокамскПроисшествия
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