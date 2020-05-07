В Пермском крае загорелась кровля гаражного бокса

"На улице Трубная происходит горение по всей площади кровли гаражного бокса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь пожара составляет порядка 700 квадратных метров. Тушение осложняется сильным ветром и плотностью застройки. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 46 человек и 16 единиц техники.