В Пермском крае загорелась кровля гаражного бокса

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Кровля гаражного бокса вспыхнула на площади 700 квадратных метров в Краснокамске Пермского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Трубная происходит горение по всей площади кровли гаражного бокса", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара составляет порядка 700 квадратных метров. Тушение осложняется сильным ветром и плотностью застройки. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 46 человек и 16 единиц техники.