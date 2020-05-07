Объединение пассажиров выступило против компенсации билетов ваучерами

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров не поддерживает компенсацию билетов ваучерами вместо денег в условиях пандемии, а в дальнейшем пассажирам следует предоставить право выбора, заявил РИА Новости председатель организации Илья Зотов.

Правительство России готовится легализовать ваучеры, разрешив воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии, написала в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.

"Общероссийское объединение пассажиров не поддержит грубое нарушение закона, когда задним числом пассажирам вернут не деньги, а ваучеры. Равновесным решением может и должна быть поддержка государства, когда будет оказана финансовая помощь авиакомпаниям на выплаты денежных средств пассажирам. Наши граждане оказались в сложной финансовой ситуации, и многим из них нужны денежные средства, а не ваучеры", - заявил Зотов.

По его словам, ваучер должен стать альтернативой в будущем, - то есть у пассажира должно быть право выбрать ваучер или деньги, например, в случае отмены вылета.

"По ваучерам вопрос еще только предстоит узаконить. По нашей оценке, самое раннее это произойдет в конце июня, а до этого времени никаких операций выполняться не будет. При этом данный закон действия обратной силы не будет иметь, а значит, и не решит тот комплекс проблем, который возник на авиарынке. Наша позиция заключается в том, что нужно произвести все выплаты за счет бюджетных средств, тем самым оказав серьезную поддержку компаниям, а потом принимать закон", - добавил он.

По мнению Зотова, если такие действия не будут предприняты, коллективное обращение пассажиров в суд может грозить авиакомпаниям банкротством, так как в абсолютном большинстве случаев закон будет на стороне граждан.

"Для ж/д перевозок данный вопрос сейчас не является таким острым, как в авиации, поскольку ведущая компания ФПК осуществляет полный возврат средств по всем билетам. Данная отрасль сильнее пострадала от снижения пассажиропотока, а ввиду определенной специфики работы данной отрасли возврат билетов гражданам на нее не оказал должного влияния. По речным перевозкам, с учетом открытия навигации, обстоятельство возврата билетов также не имеет сильных угроз, гораздо более важно для данной сферы снятие режима самоизоляции и возобновление турпотока, в том числе въездного в Россию", - заключил Зотов.