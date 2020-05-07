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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T13:52
https://ria.ru/20200507/1571098428.html
В Красноярске четырех пациентов с COVID-19 сняли с аппаратов ИВЛ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308067_0:0:3140:1767_1036x0_80_0_0_22964186b59c621d988d938906533640.jpg
РИА Новости

В Красноярске четырех пациентов с COVID-19 сняли с аппаратов ИВЛ

13:51 07.05.2020 (обновлено: 13:52 07.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ "НМИЦ здоровья детей"
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Врачи сняли с аппаратов искусственной вентиляции легких четырех из 11 пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в больницах Красноярска, сообщили журналистам в краевом минздраве.
"С аппаратов ИВЛ сняли четырех пациентов: трое из БСМП, один из краевой клинической больницы. На ИВЛ остаются 7 человек", - сказала представитель минздрава.
По данным регионального Роспотребнадзора, на 7 мая в Красноярском крае зарегистрировано 933 лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19 на 42 территориях края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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