В Красноярске четырех пациентов с COVID-19 сняли с аппаратов ИВЛ

КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Врачи сняли с аппаратов искусственной вентиляции легких четырех из 11 пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в больницах Красноярска, сообщили журналистам в краевом минздраве.
"С аппаратов ИВЛ сняли четырех пациентов: трое из БСМП, один из краевой клинической больницы. На ИВЛ остаются 7 человек", - сказала представитель минздрава.
По данным регионального Роспотребнадзора, на 7 мая в Красноярском крае зарегистрировано 933 лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19 на 42 территориях края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.