Минприроды: треть регионов может остаться без операторов по вывозу мусора

Правительство приняло решение в апреле выдать субсидии региональным операторам для покрытия 20% их выручки в связи с потерей доходов в период пандемии коронавируса. Средства будут доводиться через субъектов. По информации Минприроды, 51 субъект запросил помощь.

Как уточнили в Минприроды, восемь регионов готовят собственные меры поддержки. В Смоленской, Сахалинской, Нижегородской, Костромской и Волгоградской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе органами власти уже приняты необходимые решения и нормативные акты, позволяющие оказать антикризисную поддержку регоператорам.