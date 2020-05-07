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2020-05-07T13:49
https://ria.ru/20200507/1571098331.html
Минприроды: треть регионов может остаться без операторов по вывозу мусора
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РИА Новости

Минприроды: треть регионов может остаться без операторов по вывозу мусора

13:49 07.05.2020
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© Фото : предоставлено компанией "PT-инвест"Вывоз мусора
Вывоз мусора
© Фото : предоставлено компанией "PT-инвест"
Вывоз мусора. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Региональные операторы по обращению с коммунальными отходами могут перестать работать в 28 субъектах России, говорится в сообщении Минприроды.
Правительство приняло решение в апреле выдать субсидии региональным операторам для покрытия 20% их выручки в связи с потерей доходов в период пандемии коронавируса. Средства будут доводиться через субъектов. По информации Минприроды, 51 субъект запросил помощь.
"Двадцать восемь субъектов проинформировали о существующих рисках прекращения деятельности регоператоров", - сообщает ведомство.
Как уточнили в Минприроды, восемь регионов готовят собственные меры поддержки. В Смоленской, Сахалинской, Нижегородской, Костромской и Волгоградской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе органами власти уже приняты необходимые решения и нормативные акты, позволяющие оказать антикризисную поддержку регоператорам.
"Правительства Ярославской, Смоленской, Мурманской, Кемеровской, Белгородской областей, республик Татарстан и Ингушетия проинформировали Минприроды России о стабильном положении в отрасли и отсутствии на их территории рисков прекращения деятельности регоператоров в сфере обращения с ТКО", - говорится в сообщении.
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Республика Татарстан (Татарстан)Общество
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