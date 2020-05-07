Десять миллионов зрителей посмотрели спектакли проекта "Большие гастроли"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Спектакли, участвующие во всероссийском театральном проекте "Большие гастроли-онлайн", за полтора месяца посмотрели в Сети более дести миллионов зрителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
На этой неделе рекордсмен — спектакль "Можно попросить Нину?" Московского областного государственного театра кукол, который показывали пятого мая, на шестой неделе программы.
Он набрал более 475 тысяч просмотров только в "Одноклассниках", но благодаря многоканальной системе трансляции одновременно спектакль могли увидеть также в сетях других многочисленных информационных партнеров проекта.
Пока самым популярным спектаклем, показанным в проекте, остается "Сердце не камень" по пьесе Островского театра "Et Cetera" под руководством Александра Калягина – его посмотрели более 860 тысяч зрителей.
© Фото : министерство культуры РФ Сцена из спектакль "Сердце не камень" Театра “Et Cetera” п/у А. Калягина
© Фото : министерство культуры РФ
Сцена из спектакль "Сердце не камень" Театра “Et Cetera” п/у А. Калягина
Всего с 26 марта по 5 мая 2020 года в проекте показали 44 спектакля 34-х театров, расположенных в 26-ти городах России (Москва, Хабаровск, Санкт-Петербург, Калининград, Якутск, Иваново, Оренбург, Орск, Саратов, Липецк, Улан-Удэ, Нижний Новгород и другие), а также в Минске (Республика Беларусь).
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Текущая неделя с 4 мая по 10 мая проходит под знаком 75-летия Победы. К знаменательной дате создана спецпрограмма "Театр военных действий". Она состоит из трех частей: документальных фотоисторий о жизни театров во время войны, трансляции военных спектаклей и выступления звезд. Стихи и песни из военной классики исполняют Дмитрий Дюжев, Евгений Князев, Александр Олешко, Игорь Золотовицкий, Сергей Безруков, Нонна Гришаева, Юлия Пересильд.
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра Спектакль "Веселый солдат" Московского Губернского театра в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн".
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Спектакль "Веселый солдат" Московского Губернского театра в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн".
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра
Фрагмент из спектакля "Веселый солдат" Московского Губернского театра.
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Фрагмент из спектакля "Веселый солдат" Московского Губернского театра.
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра
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Спектакль "Веселый солдат" Московского Губернского театра в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн".
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра
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Фрагмент из спектакля "Веселый солдат" Московского Губернского театра.
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра
В подборку ежедневных трансляций спектаклей о войне вошли постановки по литературным произведениям советских классиков и современных авторов. Среди них писатели-фронтовики Александр Твардовский (спектакль "Василий Теркин" Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова) и Виктор Астафьев (спектакль "Веселый солдат", Московский Губернский театр).
"Так совпало, что этот первый рекорд "Больших гастролей-онлайн" мы отметили на праздничной неделе 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. От всей команды Федерального центра хочется низко поклониться живым ветеранам и ушедшим героям Великой победы, в том числе участникам театральных коллективов, прошедших всю войну от Москвы до Берлина", — комментирует генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова.
После введения режима самоизоляции театры закрылись и гастрольные туры программы "Большие гастроли" были отложены. Федеральный центр обратился ко всем театральным коллективам и перезапустил свой проект в онлайн. Его цель — обеспечить бесплатный доступ к спектаклям театров всей страны интернет-зрителю в любой точке мира.
Для этого показы запустили на официальных страницах "Большие гастроли" в Facebook, VK, "Одноклассниках", а также в YouTube и на сайте БольшиеГастроли.РФ.