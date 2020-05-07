Десять миллионов зрителей посмотрели спектакли проекта "Большие гастроли"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Спектакли, участвующие во всероссийском театральном проекте "Большие гастроли-онлайн", за полтора месяца посмотрели в Сети более дести миллионов зрителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

На этой неделе рекордсмен — спектакль "Можно попросить Нину?" Московского областного государственного театра кукол, который показывали пятого мая, на шестой неделе программы.

Он набрал более 475 тысяч просмотров только в "Одноклассниках", но благодаря многоканальной системе трансляции одновременно спектакль могли увидеть также в сетях других многочисленных информационных партнеров проекта.

Пока самым популярным спектаклем, показанным в проекте, остается "Сердце не камень" по пьесе Островского театра "Et Cetera" под руководством Александра Калягина – его посмотрели более 860 тысяч зрителей.

© Фото : министерство культуры РФ Сцена из спектакль "Сердце не камень" Театра “Et Cetera” п/у А. Калягина © Фото : министерство культуры РФ Сцена из спектакль "Сердце не камень" Театра “Et Cetera” п/у А. Калягина

Всего с 26 марта по 5 мая 2020 года в проекте показали 44 спектакля 34-х театров, расположенных в 26-ти городах России (Москва, Хабаровск, Санкт-Петербург, Калининград, Якутск, Иваново, Оренбург, Орск, Саратов, Липецк, Улан-Удэ, Нижний Новгород и другие), а также в Минске (Республика Беларусь).

Текущая неделя с 4 мая по 10 мая проходит под знаком 75-летия Победы. К знаменательной дате создана спецпрограмма "Театр военных действий". Она состоит из трех частей: документальных фотоисторий о жизни театров во время войны, трансляции военных спектаклей и выступления звезд. Стихи и песни из военной классики исполняют Дмитрий Дюжев, Евгений Князев, Александр Олешко, Игорь Золотовицкий, Сергей Безруков, Нонна Гришаева, Юлия Пересильд.

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра Спектакль "Веселый солдат" Московского Губернского театра в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн". 1 из 2 Спектакль "Веселый солдат" Московского Губернского театра в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн". © Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра © Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра Фрагмент из спектакля "Веселый солдат" Московского Губернского театра. 2 из 2 Фрагмент из спектакля "Веселый солдат" Московского Губернского театра. © Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра 1 из 2 Спектакль "Веселый солдат" Московского Губернского театра в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн". © Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра 2 из 2 Фрагмент из спектакля "Веселый солдат" Московского Губернского театра. © Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра

В подборку ежедневных трансляций спектаклей о войне вошли постановки по литературным произведениям советских классиков и современных авторов. Среди них писатели-фронтовики Александр Твардовский (спектакль "Василий Теркин" Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова) и Виктор Астафьев (спектакль "Веселый солдат", Московский Губернский театр).

"Так совпало, что этот первый рекорд "Больших гастролей-онлайн" мы отметили на праздничной неделе 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. От всей команды Федерального центра хочется низко поклониться живым ветеранам и ушедшим героям Великой победы, в том числе участникам театральных коллективов, прошедших всю войну от Москвы до Берлина", — комментирует генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова.

После введения режима самоизоляции театры закрылись и гастрольные туры программы "Большие гастроли" были отложены. Федеральный центр обратился ко всем театральным коллективам и перезапустил свой проект в онлайн. Его цель — обеспечить бесплатный доступ к спектаклям театров всей страны интернет-зрителю в любой точке мира.