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2020-05-07T14:47
https://ria.ru/20200507/1571098202.html
Правительство и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку
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РИА Новости

Правительство и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку

13:46 07.05.2020 (обновлено: 14:47 07.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство и Банк России подписали 30 апреля акционерное соглашение по Сбербанку, регулятор передал правительству свою последнюю акцию банка, говорится в сообщении ЦБ.
Минфин в начале апреля купил у ЦБ контрольный пакет в размере 50% плюс одна акция Сбербанка за 2,14 триллиона рублей. Регулятор тогда передал правительству 50% акций банка, а одну акцию оставил у себя для заключения акционерного соглашения с кабмином.
Минфин 9 апреля закрыл сделку по приобретению у Банка России пакета акций Сбербанка за 2,139 триллиона рублей.
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"В целях обеспечения прав и законных интересов участников корпоративных отношений, в том числе миноритарных акционеров, обеспечения преемственности корпоративного управления и исполнения приоритетных направлений деятельности ПАО "Сбербанк" 30 апреля 2020 года между Банком России и правительством Российской Федерации в лице Минфина России заключено акционерное соглашение", - сказано в документе.
Отмечается, что акционерное соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года. "Последняя акция ПАО "Сбербанк", принадлежавшая Банку России, передана правительству Российской Федерации 30 апреля 2020 года", - добавили в ЦБ.
Согласно акционерному соглашению, правительство сможет выдвигать в набсовет Сбербанка не более четырех кандидатов, в том числе одного служащего ЦБ.
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В соглашении также определен перечень вопросов, по которым правительство может выдавать директивы госслужащим и профессиональным поверенным, избранным в набсовет Сбербанка. В этот перечень включены вопросы об утверждении повестки собрания акционеров, избрании председателя набсовета, избрании главы банка и досрочном прекращении его полномочий, рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также утверждении дивидендной политики.
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Министерство финансов РФ (Минфин России)Сбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Правительство РФЭкономика
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