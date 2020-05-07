Правительство и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку

Минфин в начале апреля купил у ЦБ контрольный пакет в размере 50% плюс одна акция Сбербанка за 2,14 триллиона рублей. Регулятор тогда передал правительству 50% акций банка, а одну акцию оставил у себя для заключения акционерного соглашения с кабмином.

"В целях обеспечения прав и законных интересов участников корпоративных отношений, в том числе миноритарных акционеров, обеспечения преемственности корпоративного управления и исполнения приоритетных направлений деятельности ПАО "Сбербанк" 30 апреля 2020 года между Банком России и правительством Российской Федерации в лице Минфина России заключено акционерное соглашение", - сказано в документе.

Согласно акционерному соглашению, правительство сможет выдвигать в набсовет Сбербанка не более четырех кандидатов, в том числе одного служащего ЦБ.

В соглашении также определен перечень вопросов, по которым правительство может выдавать директивы госслужащим и профессиональным поверенным, избранным в набсовет Сбербанка. В этот перечень включены вопросы об утверждении повестки собрания акционеров, избрании председателя набсовета, избрании главы банка и досрочном прекращении его полномочий, рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также утверждении дивидендной политики.