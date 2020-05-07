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2020-05-07T23:40
https://ria.ru/20200507/1571098068.html
В Воронеже женщина пострадала при обрушении балкона в жилом доме
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РИА Новости

В Воронеже женщина пострадала при обрушении балкона в жилом доме

13:43 07.05.2020 (обновлено: 23:40 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 7 мая — РИА Новости. Женщина госпитализирована в реанимацию после обрушения балкона жилого дома в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель управления по делам ГО и ЧС города.

"Сегодня в 10:10 (мск) на телефон 112 поступила информация об обрушении балкона второго этажа дома № 169 по улице 9 Января. Пострадала женщина, ее госпитализировали", — сказал собеседник агентства.

Пострадавшую доставили в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1 Воронежа с переломом костей таза.
Дом, балкон которого рухнул, представляет собой трехэтажное здание послевоенной постройки. По данным воронежского пресс-центра ЖКХ, состояние 14-квартирного дома с деревянными перекрытиями оценивается как ветхое. Капремонт здания запланирован на 2023-2025 годы.
Пресс-центр добавляет, что управляющая компания Советского района, которая обслуживает дом, готова оказать помощь пострадавшей 1971 года рождения.
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