В Воронеже женщина пострадала при обрушении балкона в жилом доме

ВОРОНЕЖ, 7 мая — РИА Новости. Женщина госпитализирована в реанимацию после обрушения балкона жилого дома в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель управления по делам ГО и ЧС города.
"Сегодня в 10:10 (мск) на телефон 112 поступила информация об обрушении балкона второго этажа дома № 169 по улице 9 Января. Пострадала женщина, ее госпитализировали", — сказал собеседник агентства.
Пострадавшую доставили в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1 Воронежа с переломом костей таза.
Дом, балкон которого рухнул, представляет собой трехэтажное здание послевоенной постройки. По данным воронежского пресс-центра ЖКХ, состояние 14-квартирного дома с деревянными перекрытиями оценивается как ветхое. Капремонт здания запланирован на 2023-2025 годы.
Пресс-центр добавляет, что управляющая компания Советского района, которая обслуживает дом, готова оказать помощь пострадавшей 1971 года рождения.