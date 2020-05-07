Телеканалы отвели 20 минут на выступление Путина 9 мая

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Двадцать минут закладывают ведущие федеральные телеканалы на выступление президента РФ Владимира Путина, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, следует из опубликованной телепрограммы на 9 мая.
Обращение Путина в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, как указано в телепрограмме, начнется в 10:00. Всего каналы закладывают под трансляцию 20 минут. В частности, такие данные указаны в сетке вещания Первого канала, "России 1", НТВ и "Звезды".