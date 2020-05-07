Телеканалы отвели 20 минут на выступление Путина 9 мая

Обращение Путина в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, как указано в телепрограмме, начнется в 10:00. Всего каналы закладывают под трансляцию 20 минут. В частности, такие данные указаны в сетке вещания Первого канала, "России 1", НТВ и "Звезды".