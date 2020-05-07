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75 лет Великой Победы
2020-05-07T13:43
https://ria.ru/20200507/1571098044.html
Телеканалы отвели 20 минут на выступление Путина 9 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/155338/68/1553386861_0:359:2719:1888_1036x0_80_0_0_d48212e8c2125282bc5d577e7786ffbf.jpg
РИА Новости

Телеканалы отвели 20 минут на выступление Путина 9 мая

13:43 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин во время празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Двадцать минут закладывают ведущие федеральные телеканалы на выступление президента РФ Владимира Путина, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, следует из опубликованной телепрограммы на 9 мая.
Обращение Путина в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, как указано в телепрограмме, начнется в 10:00. Всего каналы закладывают под трансляцию 20 минут. В частности, такие данные указаны в сетке вещания Первого канала, "России 1", НТВ и "Звезды".
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыВладимир ПутинОбщество
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