Грузия возобновит все виды производства, закрытые из-за COVID-19

ТБИЛИСИ, 7 мая – РИА Новости. Грузия с 11 мая возобновит все виды производства, которые были запрещены из-за пандемии коронавируса, заявил премьер Георгий Гахария.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск).
"С 11 мая откроются все виды производства. Если до этого речь шла только о производстве стройматериалов, то сейчас работу возобновят все виды. Также откроются все магазины, которые имеют вход с улицы, но это не касается торговых центров и магазинов одежды и обуви", - заявил премьер на правительственном заседании.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались. В четверг число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 615, выздоровели 275 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.