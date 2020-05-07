Грузия возобновит все виды производства, закрытые из-за COVID-19

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск).

"С 11 мая откроются все виды производства. Если до этого речь шла только о производстве стройматериалов, то сейчас работу возобновят все виды. Также откроются все магазины, которые имеют вход с улицы, но это не касается торговых центров и магазинов одежды и обуви", - заявил премьер на правительственном заседании.