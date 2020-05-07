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2020-05-07T13:40
https://ria.ru/20200507/1571097893.html
Грузия возобновит все виды производства, закрытые из-за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569536885_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_502f2328b19e95ea9740284db825b953.jpg
РИА Новости

Грузия возобновит все виды производства, закрытые из-за COVID-19

13:40 07.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерТбилиси, Грузия
Тбилиси, Грузия
© РИА Новости / Стрингер
Тбилиси, Грузия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 7 мая – РИА Новости. Грузия с 11 мая возобновит все виды производства, которые были запрещены из-за пандемии коронавируса, заявил премьер Георгий Гахария.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск).
"С 11 мая откроются все виды производства. Если до этого речь шла только о производстве стройматериалов, то сейчас работу возобновят все виды. Также откроются все магазины, которые имеют вход с улицы, но это не касается торговых центров и магазинов одежды и обуви", - заявил премьер на правительственном заседании.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались. В четверг число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 615, выздоровели 275 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вид на Тбилиси, Грузия
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Георгий ГахарияКоронавирусыВОЗГрузияВ мире
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