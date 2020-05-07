Полиция возбудила дело из-за угроз настоятелю монастыря под Тулой

"Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными" по факту обнаружения трупов собак со следами выстрелов", - рассказал Сергейчев.

Он отметил, что всего были обнаружены пять убитых собак на окраинах двух деревень.

"Также возбуждено дело по статье 119 УК РФ "Угроза убийством". Священник получал смс-сообщения с угрозами. От кого, пока не представляется возможным установить, но, получая эти сообщения, он воспринимал их как реальную угрозу", - подчеркнул собеседник.