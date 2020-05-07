Полиция возбудила дело из-за угроз настоятелю монастыря под Тулой

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Полиция в Тульской области возбудила уголовные дела о жестоком обращении с жившими в местном монастыре собаками, трупы которых с огнестрельными ранениями были найдены в округе, а также об угрозах жизни настоятелю, который, по мнению общественности, выгнал собак умирать, сообщил РИА Новости в четверг замначальника отдела информации УМВД по региону Сергей Сергейчев.
История произошла в Свято-Казанском женском монастыре в селе Колюпаново Алексинского района Тульской области. По заявлениям центра защиты прав животных "Вита", на территории монастыря действовал неофициальный приют для собак и кошек. Содержать его помогали прихожане храма. Но в середине марта, утверждают общественники, по требованию настоятеля храма отца Андрея Демина животных вывезли с территории в неизвестном направлении – якобы в приюты, но близлежащие приюты опровергли эту информацию. История вызвала широкий общественный резонанс. Группа известных российских актеров направила обращение к патриарху Кириллу с просьбой дать нравственную оценку событиям. Свои подписи под обращением поставили Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Дмитрий Певцов, Вениамин Смехов, Александр Ширвиндт и другие. По данным зоозащитников, впоследствии часть животных нашли брошенным и голодными в округе, а затем были обнаружены трупы нескольких собак с огнестрельными ранами.
"Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными" по факту обнаружения трупов собак со следами выстрелов", - рассказал Сергейчев.
Он отметил, что всего были обнаружены пять убитых собак на окраинах двух деревень.
"Также возбуждено дело по статье 119 УК РФ "Угроза убийством". Священник получал смс-сообщения с угрозами. От кого, пока не представляется возможным установить, но, получая эти сообщения, он воспринимал их как реальную угрозу", - подчеркнул собеседник.