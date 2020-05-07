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Религия и мировоззрение
2020-05-07T17:57
https://ria.ru/20200507/1571097791.html
Полиция возбудила дело из-за угроз настоятелю монастыря под Тулой
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

Полиция возбудила дело из-за угроз настоятелю монастыря под Тулой

13:36 07.05.2020 (обновлено: 17:57 07.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Полиция в Тульской области возбудила уголовные дела о жестоком обращении с жившими в местном монастыре собаками, трупы которых с огнестрельными ранениями были найдены в округе, а также об угрозах жизни настоятелю, который, по мнению общественности, выгнал собак умирать, сообщил РИА Новости в четверг замначальника отдела информации УМВД по региону Сергей Сергейчев.
История произошла в Свято-Казанском женском монастыре в селе Колюпаново Алексинского района Тульской области. По заявлениям центра защиты прав животных "Вита", на территории монастыря действовал неофициальный приют для собак и кошек. Содержать его помогали прихожане храма. Но в середине марта, утверждают общественники, по требованию настоятеля храма отца Андрея Демина животных вывезли с территории в неизвестном направлении – якобы в приюты, но близлежащие приюты опровергли эту информацию. История вызвала широкий общественный резонанс. Группа известных российских актеров направила обращение к патриарху Кириллу с просьбой дать нравственную оценку событиям. Свои подписи под обращением поставили Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Дмитрий Певцов, Вениамин Смехов, Александр Ширвиндт и другие. По данным зоозащитников, впоследствии часть животных нашли брошенным и голодными в округе, а затем были обнаружены трупы нескольких собак с огнестрельными ранами.
"Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными" по факту обнаружения трупов собак со следами выстрелов", - рассказал Сергейчев.
Он отметил, что всего были обнаружены пять убитых собак на окраинах двух деревень.
"Также возбуждено дело по статье 119 УК РФ "Угроза убийством". Священник получал смс-сообщения с угрозами. От кого, пока не представляется возможным установить, но, получая эти сообщения, он воспринимал их как реальную угрозу", - подчеркнул собеседник.
Собака в вольере приюта для бездомных собак
24 марта, 11:30Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВениамин СмеховИнна ЧуриковаАлексинский районТульская областьДмитрий ПевцовПроисшествия
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